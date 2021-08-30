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    Невідомі здійснили напад на ключову авіабазу Ємену: понад 30 людей

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    Невідомі здійснили напад на ключову авіабазу Ємену: понад 30 людей

    Напад здійснили за допомогою ракет та безпілотників з вибухівкою.

    В провінції Лахдж на півдні Ємену невідомі здійснили напад на ключову військову базу — авіабазу Аль-Анад. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 30 військовослужбовців. Про це повідомляє APз посиланням на прессекретаря південних сил Ємену Мохаммеда ан-Накіба.

    Напад здійснили за допомогою ракет та безпілотників з вибухівкою.

    На Аль-Анад відбулося щонайменше три вибухи. В тренувальну зону бази впала балістична ракета.

    Були поранено щонайменше 65 осіб. Більшість поранених доставлені в найближчу лікарню, багато хто з поранених перебувають в критичному стані - вони отримали опіки третього ступеня.

    Авіабаза належить міжнародно визнаному уряду.

    Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, але офіційні особи звинуватили в нападі на базу хуситів.

    Тим часом таліби встановили контроль над аеропортом Кабула. Вони чекають відходу американських військових, які евакуюють людей.

    У той же час президент Зеленський обговорив з еміром Катару співпрацю в евакуації з Афганістану.

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    Теги: США Афганістан напад Ємен Twitter ракета
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    Невідомі здійснили напад на ключову авіабазу Ємену: понад 30 людей