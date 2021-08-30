Невідомі здійснили напад на ключову авіабазу Ємену: понад 30 людей

Напад здійснили за допомогою ракет та безпілотників з вибухівкою.

В провінції Лахдж на півдні Ємену невідомі здійснили напад на ключову військову базу — авіабазу Аль-Анад. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 30 військовослужбовців. Про це повідомляє AP з посиланням на прессекретаря південних сил Ємену Мохаммеда ан-Накіба.

Напад здійснили за допомогою ракет та безпілотників з вибухівкою.

На Аль-Анад відбулося щонайменше три вибухи. В тренувальну зону бази впала балістична ракета.

30 soldats ont étés tués et 106 autres blessés, pour la plupart suite à la situation critique de l'armée nationale du #Yémeni aujourd'hui en raison de leur ciblage par un missile balistique #Houthi dans le camp militaire d'Al-Anad #Lahj dans la province du sud du Yémen.#Yémen pic.twitter.com/Kzf3bO39yQ — Saeed Al-hajj (@SaeedAlhajj2) August 29, 2021

Були поранено щонайменше 65 осіб. Більшість поранених доставлені в найближчу лікарню, багато хто з поранених перебувають в критичному стані - вони отримали опіки третього ступеня.

Авіабаза належить міжнародно визнаному уряду.

Наразі ніхто не взяв на себе відповідальність за напад, але офіційні особи звинуватили в нападі на базу хуситів.

Тим часом таліби встановили контроль над аеропортом Кабула. Вони чекають відходу американських військових, які евакуюють людей.

У той же час президент Зеленський обговорив з еміром Катару співпрацю в евакуації з Афганістану.