Теракт у Ємені: загинули три людини

Внаслідок вибуху міни на північному сході країни загинули три особи

Внаслідок вибуху міни на північному сході Ємену загинули три особи, ще п’ятеро травмовані. Про це повідомляє видання «Сіньхуа».

У провінції аль-Джафл міна вразила цивільний автомобіль, в якому знаходилися місцеві мешканці, унаслідок чого загинуло троє людей.

Вибухом було повністю зруйновано автомобіль, п’ятеро людей отримали важкі травми.

«Міну заклали повстанці хусити, які періодично вв’язуються у бої із єменськими урядовими силами в провінції», – повідомило видання.

Як відомо, Ємен з кінця 2014-го року перебуває у стані громадянської війни, яка розпочалася, коли підтримувані Іраном бойовики хусити захопили контроль над кількома північними провінціями країни та витіснили міжнародно визнаний уряд на чолі із президентом Абд-Рабу Мансуром Хаді зі столиці Сани.

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