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    Теракт у Ємені: загинули три людини

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    В єменській провінції аль-Джафл міна вразила цивільний автомобіль - Теракт у Ємені: загинули три людини
    В єменській провінції аль-Джафл міна вразила цивільний автомобіль
    Фото з відкритих джерел

    Внаслідок вибуху міни на північному сході країни загинули три особи

    Внаслідок вибуху міни на північному сході Ємену загинули три особи, ще п’ятеро травмовані. Про це повідомляє видання «Сіньхуа».

    У провінції аль-Джафл міна вразила цивільний автомобіль, в якому знаходилися місцеві мешканці, унаслідок чого загинуло троє людей.

    Вибухом було повністю зруйновано автомобіль, п’ятеро людей отримали важкі травми.

    «Міну заклали повстанці хусити, які періодично вв’язуються у бої із єменськими урядовими силами в провінції», – повідомило видання.

    Як відомо, Ємен з кінця 2014-го року перебуває у стані громадянської війни, яка розпочалася, коли підтримувані Іраном бойовики хусити захопили контроль над кількома північними провінціями країни та витіснили міжнародно визнаний уряд на чолі із президентом Абд-Рабу Мансуром Хаді зі столиці Сани.

    Нагадаємо, Служба безпеки заявляє, що в одному з коледжів у Черкаській області готувався теракт.

    До слова, нещодавно Броварський міськрайонний суд Київської області відмовився взяти під варту колишню народну депутатку Надію Савченко у справі про «теракт у Верховній Раді» та повернув матеріали до прокуратури.

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    Теги: теракт автомобіль Ємен уряд влада
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    Теракт у Ємені: загинули три людини