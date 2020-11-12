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    У Єревані після протестів затримали 10 опозиційних лідерів

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    У Єревані відбулися масові заворушення через підписання мирної угоди щодо Нагірного Карабаху - У Єревані після протестів затримали 10 опозиційних лідерів
    У Єревані відбулися масові заворушення через підписання мирної угоди щодо Нагірного Карабаху
    Фото: Радіо Свобода

    Усі затримані опозиціонери проходять у справах про «незаконні масові зібрання» та «розголошення держтаємниці»

    Правоохоронці Вірменії затримали десять опозиційних лідерів в межах кримінальної справи про протести у Єревані проти мирної угоди щодо Карабаху. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

    Частина затриманих проходить у справі про «незаконні масові зібрання», інша частина - у справі ж про «порушення правил поводження з документами або комп’ютерною інформацією, що містять державну таємницю».

    9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

    Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

    До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

    Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.  

    Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції. 

    Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

    Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку. 

    Читайте також: Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку


    Теги: Азербайджан Вірменія Нагірний Карабах
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