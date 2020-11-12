У Єревані після протестів затримали 10 опозиційних лідерів

Усі затримані опозиціонери проходять у справах про «незаконні масові зібрання» та «розголошення держтаємниці»

Правоохоронці Вірменії затримали десять опозиційних лідерів в межах кримінальної справи про протести у Єревані проти мирної угоди щодо Карабаху. Про це повідомляє вірменська служба Радіо Свобода.

Частина затриманих проходить у справі про «незаконні масові зібрання», інша частина - у справі ж про «порушення правил поводження з документами або комп’ютерною інформацією, що містять державну таємницю».

9 листопада Вірменія та Азербайджан за посередництва РФ підписали угоду щодо припинення війни в Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990-х років.

До регіону вводяться російські миротворці, столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян назвав підписання угоди дуже важким рішення та «неймовірно болючим» особисто для нього і для всіх вірмен.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що договір про припинення вогню є капітуляцією Вірменії та заявив про участь Туреччини у миротворчій операції.

Туреччина ж заявила, що братиме участь у «контролі перемир'я в Нагірному Карабасі».

Підписання угоди про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі спричинило масові заворушення в столиці Вірменії Єревані, сотні протестувальників захопили будівлю уряду та влаштували там погром. Опозиція закликала Пашиняна негайно піти у відставку.

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