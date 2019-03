ООН вперше офіційно визнала українських моряків у Росії військовополоненими



Управління верховного комісара ООН з прав людини стало першою міжнародною організацією, яка визнала захоплених українських моряків військовополоненими

Українські моряки, які були захоплені російськими військовими поблизу Керченської протоки після обстрілу українських суден, повинні вважатися військовополоненими. Про це йдеться у доповіді Управління верховного комісара ООН з прав людини, пише «Європейська правда».

«УВКПЛ зауважує, що, керуючись нормами міжнародного гуманітарного права (ст. 4(А)(1) і 4(А)(4) Третьої Женевської конвенції та ст. 43 і 44 Додаткового протоколу І), 24 затриманих членів екіпажів можна вважати військовополоненими і такими, що знаходяться під захистом Третьої Женевської конвенції. У будь-якому разі вони повинні користуватися статусом військовополоненого доти, поки компетентний трибунал не ухвалить іншого рішення. УВКПЛ нагадує, що з військовополоненими, зокрема, повинні поводитися гуманно, захищати їх від актів насильства чи залякування і надавати їм необхідну медичну допомогу», – йдеться у документі.

Документ опублікований цього тижня і в ньому викладається ситуація з правами людини в Україні у період з 16 листопада 2018 року до 15 лютого 2019 року. Звіт укладений англійської мовою, але також перекладений українською.

«OHCHR notes that based on the provisions of international humanitarian law, 119 the 24 detained crew members could be considered as prisoners of war and protected by the Third Geneva Convention», – йдеться в англомовному тексті.

Таким чином, УВКПЛ стала першою міжнародною організацією, яка визнала захоплених українських моряків військовополоненими.

Нагадаємо, прокуратура Криму повідомила про підозру «суддям» та «прокурорам» за порушення прав українських військовополонених моряків.

Як відомо, сімом військовослужбовцям РФ, причетним до захоплення трьох українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, повідомлено про підозру у веденні агресивної війни.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряків були взяті в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

Як повідомлялось, 6 березня, посли країн Європейського союзу узгодили санкції проти восьми громадян Російської Федерації, відповідальних за атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

Петро Порошенко привітав рішення Комітету постійних представників ЄС про запуск нового «азовського пакета» санкцій проти Росії та анонсував свій візит до Брюсселя.