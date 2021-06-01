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    У ЄС розпочинає роботу нова прокуратура, створена для боротьби з бюджетним шахрайством

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    Нову європейську прокуратуру очолила румунська прокурорка Лаура Кодруца Кевеші після жорсткого конкурсу&nbsp; - У ЄС розпочинає роботу нова прокуратура, створена для боротьби з бюджетним шахрайством
    Нову європейську прокуратуру очолила румунська прокурорка Лаура Кодруца Кевеші після жорсткого конкурсу 
    Фото: Радіо Свобода

    Новий орган створений у відповідь на критику, що бюджет ЄС втрачає близько 500 мільйонів євро на рік

    Європейська комісія офіційно підтвердила, що Європейська прокуратура (EPPO) запрацює з 1 червня. Чиновники заявляють, що основну увагу новий орган приділить зловживанням коштами, виділеними на боротьбу з Covid-19.

    Прокуратура на чолі з колишньою керівницею румунського антикорупційного органу Лаурою Кевеші є першою незалежною службою ЄС, яка має повноваження розслідувати та переслідувати за згадані злочини в судах країн-членів. Кевеші за час свого перебування в правоохоронній системі Румунії звинуватила рекордну кількість міністрів, політиків та інших посадових осіб за корупційні зловживання.

    Нова прокуратура базуватиметься в Люксембурзі. Новий орган створений у відповідь на критику, що бюджет ЄС втрачає близько 500 мільйонів євро на рік.

    Нинішній офіс ЄС щодо боротьби з шахрайством має повноваження лише рекомендувати державам-членам розслідувати певні справи, але не змушує їх це робити.

    EPPO проводитиме свої розслідування незалежно від Комісії, інших установ та органів ЄС, а також від держав-членів. Очікується, що прокуратура розслідуватиме приблизно 3000 справ на рік.

    Європейська прокуратура створена на основі посиленої співпраці між 22 державами-членами (Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словенія, Словаччина, Іспанія).

    Також п’ять країн ЄС не беруть участь: Швеція, Угорщина, Польща, Ірландія та Данія, але вони зможуть приєднатися до співпраці в будь-який час.

    Організацію очолила румунська прокурорка Лаура Кодруца Кевеші, призначена на цю посаду після жорсткого конкурсу та переговорів між Європейським парламентом й Радою Європейського Союзу.

    Теги: ЄС прокуратура бюджет Європа розслідування
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    У ЄС розпочинає роботу нова прокуратура, створена для боротьби з бюджетним шахрайством