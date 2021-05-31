У Раді назвали дату наступного саміту Україна-ЄС

Інформація про саміт була оприлюднена на спільному засіданні комітетів Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу та зовнішньої політики.

Наступний Саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року. Про це у Telegram повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева.

«На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний Саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року», – повідомила Мезенцева.

Нагадаємо, попередній саміт «Україна-ЄС» відбувся в жовтні 2020 року в Брюсселі. Євросоюз представляв президент Європейської ради Шарль Мішель, Україну – президент Зеленський.

До слова, на саміт НАТО 14 червня 2021 року не запрошуватимуть Україну і Грузію. У ньому візьмуть участь тільки країни-учасниці альянсу.