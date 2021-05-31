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    У Раді назвали дату наступного саміту Україна-ЄС

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    Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня - У Раді назвали дату наступного саміту Україна-ЄС
    Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня
    Фото з відкритих джерел

    Інформація про саміт була оприлюднена на спільному засіданні комітетів Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу та зовнішньої політики.

    Наступний Саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року. Про це у Telegram повідомила голова постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Марія Мезенцева.

    «На спільному засіданні комітетів євроінтеграції та зовнішньої політики було повідомлено, що наступний Саміт Україна-ЄС відбудеться 12 жовтня 2021 року», – повідомила Мезенцева.

    Нагадаємо, попередній саміт «Україна-ЄС» відбувся в жовтні 2020 року в Брюсселі. Євросоюз представляв президент Європейської ради Шарль Мішель, Україну – президент Зеленський.

    До слова, на саміт НАТО 14 червня 2021 року не запрошуватимуть Україну і Грузію. У ньому візьмуть участь тільки країни-учасниці альянсу.

    Теги: ЄС саміт Telegram Марія Мезенцева
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    У Раді назвали дату наступного саміту Україна-ЄС