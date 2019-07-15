У ЄС закликали США та Іран повернутися до ядерної угоди



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Колаж з прапорів США та Ірану

Провідні країни ЄС вважають, що настав час «діяти відповідально» і шукати способи «відновити діалог»

Німеччина, Великобританія і Франція закликали Вашингтон і Тегеран відновити діалог стосовно ядерної угоди.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«В умовах зростання напруженості у відносинах між Вашингтоном і Тегераном, Німеччина, Франція і Великобританія закликали покласти край ескалації навколо ядерної угоди з Іраном. Настав час «діяти відповідально» і шукати способи «відновити діалог», заявили лідери трьох держав у неділю, 14 липня, з нагоди четвертої річниці підписання ядерної угоди», - йдеться в повідомленні.

У спільній заяві, опублікованій пресслужбою уряду ФРН, наголошується стурбованість тим, що ядерна угода з Тегераном продовжить розпадатися під тиском санкцій США, а також у результаті рішення Ірану не виконувати кілька ключових положень.

Небезпека настільки велика, вважають представники трьох держав, що «всім сторонам слід зробити паузу і врахувати можливі наслідки своїх дій». Зокрема, були згадані рішення Тегерана «збагачувати уран вище допустимої межі», напади в Перській затоці і загальне погіршення ситуації з безпекою в регіоні.

У свою чергу президент Ірану Хассан Роухані заявив, що його країна готова до переговорів із США тільки в разі зняття американських санкцій.

Як відомо, ядерна угода з Іраном була укладена шістьма країнами - Німеччиною, Росією, США, Францією, Великобританією і Китаєм.

Декілька днів тому Іран попередив Євросоюз про «третій ядерний крок».

Нещодавно Іран офіційно заявив, що почне збагачення урану вище концентрації 3,67%.

8 липня Іран перевищив ліміт і довів рівень збагачення урану до 4,5%.

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики Федеріка Могеріні заявила, що ЄС «вкрай стурбований» тим, що Іран вирішив перевищити ліміт на збагачення урану, встановлений угодою 2015 року.

США вийшли з ядерної угоди з Іраном у травні минулого року. Відтоді відносини між Тегераном та Заходом усе більше погіршуються.