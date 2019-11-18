ОБСЄ не визнала парламентські вибори в Білорусі



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Спостерігачі ОБСЄ говорять про серйозні процедурні проблеми при підрахунку голосів Фото: TUT.BY

Спостерігачі вважають, що домінування державних службовців у виборчих комісіях обмежило їх неупередженість і незалежність

Міжнародні спостерігачі від Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ і Парламентської асамблеї ОБСЄ вважають, що парламентські вибори в Білорусі не відповідали важливим міжнародним стандартам демократичних виборів.

Про це на прес-конференції в Мінську заявила Спеціальний координатор ОБСЄ Маргарета Седерфельт, передають білоруські ЗМІ.

«Ми відзначили загальне нехтування фундаметальними свободами самовираження, зборів і асоціацій. Також, ми зазначили, що велика кількість кандидатів подали заявки на участь у виборах, але їх участь обмежили. Ці вибори продемонстрували повну відсутність дотримання демократичних зобов'язань. В державі, де повноваження і незалежність парламенту обмежені, а основоположні свободи, як виборців, так і кандидатів обмежують, існує небезпека перетворення парламентських виборів на формальність», - заявила Седерфельт.

Спостерігачі вважають, що домінування державних службовців у виборчих комісіях обмежило їх неупередженість і незалежність, що підірвало довіру суспільства до виборчого процесу. Близько 6,8 мільйона виборців були зареєстровані для голосування, але списки є непублічним, що, на думку спостерігачів, говорить про повну відсутність прозорості.

Нагадаємо, у Білорусі у неділю, 17 листопада, пройшли вибори до Палати представників Національних зборів - нижньої палати парламенту країни.

Протягом дня спостерігачі від опозиції зафіксували 668 порушень, зазначили у кампанії моніторингу за перебігом голосування «Право вибору».

Понад 40% порушень становить невідповідність кількості тих, хто проголосував, у протоколі комісії та за даними спостерігача.

У 30% випадків головою дільничної комісії не було забезпечено належного зберігання скриньки дострокового голосування.

До слова, президент Білорусі Олександр Лукашенко після голосування на парламентських виборах заявив журналістам, що має намір балотуватися на пост президента країни у 2020 і 2025 роках.

Палата представників Національних зборів Білорусі у складі 110 депутатів обирається на чотири роки.