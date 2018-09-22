До бази «Миротворця» почали вносити закарпатців з угорськими паспортами



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До бази «Миротворець» почали вносити українців з угорськими паспортами

До бази вже потрапили п'ятеро представників Закарпаття

В базі сайту «Миротворець» почали з'являтися українці, які отримали угорське громадянство на Закарпатті. Про це повідомляється на сторінці «Миротворця» у соцмережі Facebook. «Перша п'ятірка порушників Конституції і Закону України про громадянство зафіксована в Чистилище. Всі дані про наявність у вказаних громадян України незаконного угорського громадянства підтверджені», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», на Закарпатті у консульстві Угорщини в Береговому громадянам України видають угорські паспорти. Процедура супроводжується келихом шампанського на честь отримання другого громадянства та інструкціями - не повідомляти про отримання документів українській владі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що покаже відео з церемонії роздачі угорських паспортів у Береговому, яке оприлюднили ЗМІ, голові МЗС Угорщини.

Також він заявив що Україна у відповідь на масову видачу угорських паспортів громадянам України на Закарпатті висилає угорського консула до Угорщини.

У СБУ заявили, що весь час публічно говорять про загрозливі тенденції видачі українцям паспортів громадян Угорщини.

Депутат Берегівської районної ради від «Партії угорців України» Кароль Беркі, у якого знайшли угорський паспорт, склав свій мандат.