Гройсман про монетизацію субсидій: вже виплачено 350 млн гривень



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Фото: Радіо Свобода

Виплати монетизованих субсидій розпочалися з 12 березня

Запроваджена програма монетизації субсидій проходить злагоджено. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми виплатили вже близько 350 млн грн субсидій. Процес пішов. Ці гроші належать українцям. Фактично до нового опалювального сезону прийдемо з працюючою системою», - наводить його слова урядовий портал 17 березня.

Він додав, що одна з ключових переваг монетизації – можливість ефективно споживати ресурси і залишати зекономлені на комунальних платежах кошти на власні потреби. «Якщо людина зекономила на послугах – менше витратила, вся економія перейде людині на власні потреби», - зазначив Глава Уряду.

Як свідчать дані «Ощадбанку», з 12 березня почались виплати монетизованих субсидій через мережу банку. Зокрема, в перший день виплат через систему платежів «Швидка копійка» виплачено субсидій на суму 19,4 млн грн, які були оформлені 11172 переказами. На карти зараховано 204 224 перекази на суму 333,4 млн грн. Кампанія триває.