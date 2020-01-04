В Україні запропонували радикально карати нетверезих водіїв



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Нові заходи із боротьби з п’яними водіями повинні набути чинності 1 липня 2020 року

Найефективнішим способом боротьби з пияцтвом за кермом є не штраф або позбавлення прав, а конфіскація автомобіля і кримінальна відповідальність.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV автоюрист Денис Конюшко, коментуючи посилення з 1 липня відповідальності за нетверезе водіння.

Як зазначив юрист, покарання у вигляді позбавлення прав абсолютно не впливає на водіїв, оскільки вони продовжують користуватися автомобілем без документів.

«У них забирають пластик, але навіть таксисти і маршрутники продовжують їздити без особливих проблем. Просто місця в гаманці стало більше, оскільки не стало пластику. Вплинути на водіїв може кримінальна відповідальність плюс, на мою думку, конфіскація транспортного засобу. Людей не зупинить вперше, вдруге, а потім просто не буде на чому їздити», – пояснив він.

При цьому Конюшко наголосив, що чинне законодавство України потребує доопрацювання, оскільки «абсолютно не готове до введення кримінальної відповідальності водіїв за керування авто в стані алкогольного сп’яніння». Проблеми він поділив на дві великі групи.

«Перша група проблем полягає в тому, що у нас немає співробітників поліції, які б займалися справами. У нас у будь-якому районному управлінні Національної поліції є кілька тисяч справ, які абсолютно не розслідуються, оскільки не вистачає людей і не вистачає кваліфікації зазначених людей. Як такої кримінальної поліції практично не існує», – розповів експерт.

«Другий аспект полягає в тому, що ті зміни, які повинні бути запроваджені в чинному законодавстві, не дозволяють притягати до відповідальності водія. Там дуже багато прогалин, закон виписаний дивно. Не передбачена відповідальність за відмову від проходження медичного огляду. Закон передбачає абстрактні теоретичні норми, на практиці його застосувати досить складно. Більш-менш нормальний захисник цю справу точно розвалить», – вважає він.

Конюшко нагадав, що на цей момент щодо пияцтва за кермом діє стара норма Кодексу про адміністративні правопорушення.

«Це не кримінальний злочин, а адміністративний проступок. Карається штрафом 10,2 тис. грн і позбавленням прав на рік… Чинне законодавство передбачає виключно перескладання іспиту в сервісних центрах – теорії і практики. Завершується час, на який водій був позбавлений прав, приходить він у сервісний центр, складає два іспити, бере медичну довідку й отримує права назад. Абсолютно нескладно», – пояснив автоюрист.

Нові заходи із боротьби з п’яними водіями повинні були набути чинності 1 січня 2020 року, але їх перенесли на півроку – до 1 липня.

Нагадаємо, у минулому році в Україні вдвічі збільшилася кількість електромобілів.

Як повідомлялося, в Україні торік поліція затримала понад 115 тис. п’яних водіїв.