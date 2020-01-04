Поруч із посольством США в Багдаді стався вибух



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Комплекс посольства США в Багдаді Фото: Sky News Arabia

Ситуація різко загострилася після кількох ударів ВПС США по об’єктах угрупування «Катаїб Хезболлах» в Сирії і Іраку

Вибух пролунав в «зеленій зоні» Багдада, де розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Як повідомляє в суботу кореспондент телеканалу Sky News Arabia, дорога до посольства США перекрита.

Повідомляється, що дві ракети вибухнули в «зеленій зоні» Багдада, де розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Інформація про постраждалих не наводиться.

«Ситуація в Іраку різко загострилася після кількох ударів ВПС США 29 грудня по п’яти об’єктах угрупування «Катаїб Хезболлах» в Сирії і Іраку. У Пентагоні тоді заявили, що ця структура несе відповідальність за обстріл іракської бази під Кіркуком, де загинув американський співробітник. В результаті бомбардування в районі міста Ель-Каїм (провінція Анбар), як повідомляли іракські ЗМІ, загинули не менше 25 осіб і понад 50 отримали поранення», – йдеться у повідомленні.

Ці дії американців викликали жорстку критику іракської влади, які заявили про необхідність перегляду відносин з міжнародною антитерористичною коаліцією, очолюваною Вашингтоном.

В ніч на п’ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.

У відповідь духовний лідер Ірану аятола Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».

Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.

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Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.

Американське оборонне відомство стверджує, що удар носив оборонний характер і мав на меті захистити військовослужбовців США, дислокованих в Іраку і інших країнах.