Поруч із посольством США в Багдаді стався вибух
Комплекс посольства США в Багдаді
Ситуація різко загострилася після кількох ударів ВПС США по об’єктах угрупування «Катаїб Хезболлах» в Сирії і Іраку
Вибух пролунав в «зеленій зоні» Багдада, де розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Як повідомляє в суботу кореспондент телеканалу Sky News Arabia, дорога до посольства США перекрита.
Повідомляється, що дві ракети вибухнули в «зеленій зоні» Багдада, де розташовані урядові будівлі і дипломатичні представництва. Інформація про постраждалих не наводиться.
«Ситуація в Іраку різко загострилася після кількох ударів ВПС США 29 грудня по п’яти об’єктах угрупування «Катаїб Хезболлах» в Сирії і Іраку. У Пентагоні тоді заявили, що ця структура несе відповідальність за обстріл іракської бази під Кіркуком, де загинув американський співробітник. В результаті бомбардування в районі міста Ель-Каїм (провінція Анбар), як повідомляли іракські ЗМІ, загинули не менше 25 осіб і понад 50 отримали поранення», – йдеться у повідомленні.
Ці дії американців викликали жорстку критику іракської влади, які заявили про необхідність перегляду відносин з міжнародною антитерористичною коаліцією, очолюваною Вашингтоном.
В ніч на п’ятницю, 3 січня, командувач спецпідрозділу «Ель-Кудс» іранського Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані та заступник глави іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені в результаті ракетного удару в районі аеропорту Багдада. Наказ про ліквідацію віддав особисто президент США Трамп.
У відповідь духовний лідер Ірану аятола Хаменеї заявив, що вбивцям Сулеймані слід очікувати «жорстокої помсти».
Пізніше з’явилася інформація про те, що у зв’язку з посиленням напруженості на Близькому Сході після ліквідації іранського генерала Касема Сулеймані США відправлять у регіон додатковий військовий контингент у складі 3 тисяч осіб.
Читайте також: Чому США підірвали одного з лідерів Ірану і друга Путіна Касема Сулеймані.
Як повідомлялося, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.
Американське оборонне відомство стверджує, що удар носив оборонний характер і мав на меті захистити військовослужбовців США, дислокованих в Іраку і інших країнах.