У Каховському водосховищі виявили пестициди: влада просить людей не вживати воду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чиновники звернулися Нацполіції і прокуратури для перевірки Каховського водосховища і каналу Дніпро - Кривий Ріг на джерела забруднення

У воді знайшли пестициди - діазінон і хлорпірифос

В Апостолові Дніпропетровської області закрили дитсадки, школи та установи культурної і соціальної сфери, а жителів попросили обмежити споживання води з-під крана.

Про це повідомляється на сайті Апостолівської міської ради.

Як заявила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у Каховському водосховищі виявлено перевищення норм забруднювальних речовин. Зокрема, у воді знайшли пестициди - діазінон і хлорпірифос.

У зв'язку з надзвичайною ситуацією місцева влада рекомендувала жителям відмовитися від вживання питної води з Каховського водосховища для приготування їжі, поки не буде знайдено джерело забруднення.

Відзначається, що школи, дитячі сади і заклади соціальної сфери призупинили роботу з 8 до 12 лютого.

Чиновники звернулися до Нацполіції і Нікопольської прокуратури для перевірки Каховського водосховища і каналу Дніпро - Кривий Ріг на джерела забруднення.

Нагадаємо, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв переконаний, що Дніпровська вода почне находити до Криму тільки після деокупації півострова.