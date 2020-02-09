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    У Каховському водосховищі виявили пестициди: влада просить людей не вживати воду

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    Чиновники звернулися Нацполіції і прокуратури для перевірки Каховського водосховища і каналу Дніпро - Кривий Ріг на джерела забруднення - У Каховському водосховищі виявили пестициди: влада просить людей не вживати воду
    Чиновники звернулися Нацполіції і прокуратури для перевірки Каховського водосховища і каналу Дніпро - Кривий Ріг на джерела забруднення

    У воді знайшли пестициди - діазінон і хлорпірифос

    В Апостолові Дніпропетровської області закрили дитсадки, школи та установи культурної і соціальної сфери, а жителів попросили обмежити споживання води з-під крана.

    Про це повідомляється на сайті Апостолівської міської ради. 

    Як заявила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у Каховському водосховищі виявлено перевищення норм забруднювальних речовин. Зокрема, у воді знайшли пестициди - діазінон і хлорпірифос.

    У зв'язку з надзвичайною ситуацією місцева влада рекомендувала жителям відмовитися від вживання питної води з Каховського водосховища для приготування їжі, поки не буде знайдено джерело забруднення.

    Відзначається, що школи, дитячі сади і заклади соціальної сфери призупинили роботу з 8 до 12 лютого.

    Чиновники звернулися до Нацполіції і Нікопольської прокуратури для перевірки Каховського водосховища і каналу Дніпро - Кривий Ріг на джерела забруднення.

    Нагадаємо, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв переконаний, що Дніпровська вода почне находити до Криму тільки після деокупації півострова.

    екологія вода місцева влада школа Дніпро Кривий Ріг Дніпропетровщина водопостачання
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