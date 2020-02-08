Борг ОРДО за воду складає понад €40 млн, - Кириленко



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Модернізацію водопостачання планується реалізовувати за чотирма основними напрямками

Борг непідконтрольної українській владі території перед «Водою Донбасу» на початок 2020 року перевищує €41 млн.

Про це повідомляється на сторінці в Facebook очільника Донецької облдержадміністрації Павла Кириленка.

Під час візиту міністра закордонних справ Данії Себастіана Йеппе на Донбас, Кириленко поінформував, що на цьому тижні за рахунок коштів Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) укладено угоду з міжнародною компанією аудиту на проведення аналізу фінансового та операційного стану компанії «Вода Донбасу», результати якого планується отримати в жовтні.

Зокрема, проект з модернізації планується реалізовувати за чотирма основними напрямками: відновлення водопостачання, стабільне цілодобове постачання, якісна питна вода, енергоефективність та енергонезалежність.

«Для реалізації цих планів шукаємо державної та міжнародної підтримки. Запевнив, що готові розглядати усі можливі варіанти співпраці і з Данією», – додав керівник ОДА.