У Камбоджі помер головний ідеолог «червоних кхмерів» Нуон Чеа



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Головний ідеолог камбоджійського режиму «червоних кхмерів» Нуон Чеа, найближчий соратник комуністичного диктатора Пол Пота Фото: EPA

Нуон Чеа двічі отримав довічне ув’язнення від спеціального суду в Камбоджі за участі ООН

У віці 93 років помер головний ідеолог камбоджійського режиму «червоних кхмерів» Нуон Чеа, який був найближчим соратником комуністичного диктатора Пол Пота.

Про це повідомляє BBC.

Нуон Чеа двічі отримав довічне ув’язнення від спеціального суду в Камбоджі за участі ООН: в 2014 році його засудили за злочини проти людяності, а в 2018-му — за геноцид.

Чеа був правою рукою диктатора Пол Пота, його називали «Брат №2».

Режим «червоних кхмерів» — один з найжорстокіших режимів у історії людства. За правління аграрної комуністичної диктатури (1975-1979 роки) Камбоджа фактично повернулася до Середньовіччя — «червоні кхмери» виселяли людей з міст до сіл, розірвали зв’зки із зовнішнім світом, заборонили гроші, писемність, іноземну мову, тощо.

За час правління режиму від голоду, терору, хвороб та непосильної праці померло близько 2 мільйонів людей — чверть населення країни. За даними народно-революційного трибуналу Народної Республіки Кампучія, яка змінила режим «червоних кхмерів» у Камбоджі, кількість загиблих дорівнює 2,75 мільйона людей. Точну кількість жертв було неможливо встановити через надзвичайну закритість режиму Пол Пота та відсутність перепису населення.