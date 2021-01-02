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    У Канаді міністр провінції пішов у відставку через відпустку на Карибах

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    У Канаді міністр провінції пішов у відставку через відпустку на Карибах

    Філіпс назвав свою поїздку «безглуздою помилкою

    Міністр фінансів канадської провінції Онтаріо Род Філіпс пішов у відставку після скандалу навколо його відпустки на Карибах.

    Про це оголосив прем’єр–міністр Онтаріо Даг Форд.

    «Після розмови із Родом Філіпсом я прийняв його відставку з посади міністра фінансів», – заявив Форд.

    Минулого місяця, за тиждень до оголошення повторного локдауну в Онтаріо, Філіпс разом із дружиною полетів на тропічний острів Сен-Барт, попри те, що і провінційний, і федеральний уряди рекомендували утриматися від подорожей за кордон. Вибухнув скандал, і міністр змушений був достроково повернутися з відпустки.

    Філіпс назвав свою поїздку «безглуздою помилкою». Його офіс поширив заяву, в якій міністр вибачався за свій вчинок.

    «Подорож за кордон під час свят була неправильним рішенням, і я ще раз щиро перепрошую», – заявив тепер уже колишній урядовець.

    Утім, після відставки Філіпс залишиться членом провінційного парламенту, де й далі представлятиме інтереси мешканців місті Аджакс. Посаду міністра фінансів Онтаріо вже посів Пітер Бесленфалві.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: міністр Канада скандал кордон
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