У Карпатах сьогодні небезпечно через сильний вітер – рятувальники



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У середу в Карпатах прогнозують пориви вітру 15-20 м/с

Сьогодні в Карпатах очікується погіршення погодних умов - сильні пориви вітру, також на частині території України очікується туман. Про це повідомляє ДСНС України.

«За прогнозами Укргідрометцентру, протягом доби 18 грудня в південних, східних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - повідомили у відомстві.

Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, 18 грудня температура повітря протягом доби в Україні коливатиметься у межах від 1 до 17 градусів тепла.