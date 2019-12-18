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    У Карпатах сьогодні небезпечно через сильний вітер – рятувальники

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    У Карпатах сьогодні небезпечно через сильний вітер – рятувальники

    У середу в Карпатах прогнозують пориви вітру 15-20 м/с

    Сьогодні в Карпатах очікується погіршення погодних умов - сильні пориви вітру, також на частині території України очікується туман. Про це повідомляє ДСНС України.

    «За прогнозами Укргідрометцентру, протягом доби 18 грудня в південних, східних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - повідомили у відомстві.

    Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Нагадаємо, 18 грудня температура повітря протягом доби в Україні коливатиметься у межах від 1 до 17 градусів тепла.

     

    ДСНС рятувальники Карпати (гори) повітря вітер
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