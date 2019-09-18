На всій території України сьогодні очікується сильний вітер



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Вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)

Державна служба із надзвичайних ситуацій попередила про пориви вітру на території України у середу, 18 вересня.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, по Києву вдень 18 вересня очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

По Київській області - вдень пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

«18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - повідомили синоптики.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікується похолодання, буде сильний вітер.