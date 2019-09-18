На всій території України сьогодні очікується сильний вітер
Вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)
Державна служба із надзвичайних ситуацій попередила про пориви вітру на території України у середу, 18 вересня.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
За даними Укргідрометцентру, по Києву вдень 18 вересня очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
По Київській області - вдень пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
«18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - повідомили синоптики.
Раніше повідомлялося, що в Україні очікується похолодання, буде сильний вітер.