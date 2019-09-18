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    Суспільство

    На всій території України сьогодні очікується сильний вітер

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    На всій території України сьогодні очікується сильний вітер

    Вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)

    Державна служба із надзвичайних ситуацій попередила про пориви вітру на території України у середу, 18 вересня.

    Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    За даними Укргідрометцентру, по Києву вдень 18 вересня очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    По Київській області - вдень пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    «18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - повідомили синоптики.

    Раніше повідомлялося, що в Україні очікується похолодання, буде сильний вітер.

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