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    Волонтери знайшли хлопчика, який загубився в Карпатах: зворушливе відео

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    До пошуків дитини залучилися групи волонтерів - Волонтери знайшли хлопчика, який загубився в Карпатах: зворушливе відео
    До пошуків дитини залучилися групи волонтерів
    Фото: ДСНС

    Дитину виявила група волонтерів

    Шестирічного хлопчика знайшла пошукова група волонтерів. Дитина перебуває у задовільному стані, повідомляє пресслужба ДСНС.

    «Одна з пошукових груп щойно по радіозв'язку повідомила, що дитину знайшли. Живим. За попередньою інформацією, це саме Олексійко Стефанців. Але зараз ще перевіряють. Знайшли дитину на горі Велика Космецтка відстані понад 2 км. Це на кордоні із Закарпаттям. Зараз хлопчика спускають», – повідомили рятувальники.

    Батьки хлопчика радіють його знаходженню
    Автор: ДСНС

    Всього до пошукових робіт було залучено 245 осіб, 25 од. техніки, 7 собак та квадрокоптер.

    Координацію робіт здійснював начальник управління реагування на НС ГУ ДСНС у Івано-Франківській області Тарас Кочкодан.

    Нагадаємо, хлопчик з Коломиї загубився на Говерлі. Пошуками дитини займаються гірські рятувальники ДСНС з Івано-Франківської та Закарпатської областей та 11 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, які перебували в таборі на Говерлі.

    До слова, у вівторок, 10 серпня, в районі гори Кліфа Рахівського району туристичній групі стало погано. Трьох дітей доставили до медичного закладу.

    Теги: ДСНС рятувальники батьки
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    Волонтери знайшли хлопчика, який загубився в Карпатах: зворушливе відео