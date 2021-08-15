Волонтери знайшли хлопчика, який загубився в Карпатах: зворушливе відео

Дитину виявила група волонтерів

Шестирічного хлопчика знайшла пошукова група волонтерів. Дитина перебуває у задовільному стані, повідомляє пресслужба ДСНС.

«Одна з пошукових груп щойно по радіозв'язку повідомила, що дитину знайшли. Живим. За попередньою інформацією, це саме Олексійко Стефанців. Але зараз ще перевіряють. Знайшли дитину на горі Велика Космецтка відстані понад 2 км. Це на кордоні із Закарпаттям. Зараз хлопчика спускають», – повідомили рятувальники.

Батьки хлопчика радіють його знаходженню Автор: ДСНС

Всього до пошукових робіт було залучено 245 осіб, 25 од. техніки, 7 собак та квадрокоптер.

Координацію робіт здійснював начальник управління реагування на НС ГУ ДСНС у Івано-Франківській області Тарас Кочкодан.

Нагадаємо, хлопчик з Коломиї загубився на Говерлі. Пошуками дитини займаються гірські рятувальники ДСНС з Івано-Франківської та Закарпатської областей та 11 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, які перебували в таборі на Говерлі.

До слова, у вівторок, 10 серпня, в районі гори Кліфа Рахівського району туристичній групі стало погано. Трьох дітей доставили до медичного закладу.