на Говерлі тривають пошуки хлопчика, який відстав від туристичної групи та заблукав

Дитину шукають гірські рятувальники та військові, які стояли табором в районі гори

У суботу, 14 серпня, на Говерлі загубився шестирічний хлопчик з Коломиї. Про це повідомила ДСНС.

«Близько 19:05 під час підйому групою туристів у складі шести людей з м. Коломия по зеленому маршруту на г. Говерла, поблизу смт Ворохта від групи відстав та заблукав хлопчик 2015 року народження», - йдеться в повідомленні.

Пошуками дитини займаються гірські рятувальники ДСНС з Івано-Франківської та Закарпатської областей та 11 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, які перебували в таборі на Говерлі.

Загалом створено п'ять пошукових груп загальною кількістю 30 осіб.

До слова, у вівторок, 10 серпня, в районі гори Кліфа Рахівського району туристичній групі стало погано. Трьох дітей доставили до медичного закладу.