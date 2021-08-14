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    На Говерлі загубився шестирічний хлопчик

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    на Говерлі тривають пошуки хлопчика, який відстав від туристичної групи та заблукав - На Говерлі загубився шестирічний хлопчик
    на Говерлі тривають пошуки хлопчика, який відстав від туристичної групи та заблукав
    Фото: ДСНС

    Дитину шукають гірські рятувальники та військові, які стояли табором в районі гори

    У суботу, 14 серпня, на Говерлі загубився шестирічний хлопчик з Коломиї. Про це повідомила ДСНС.

    «Близько 19:05 під час підйому групою туристів у складі шести людей з м. Коломия по зеленому маршруту на г. Говерла, поблизу смт Ворохта від групи відстав та заблукав хлопчик 2015 року народження», - йдеться в повідомленні.

    Пошуками дитини займаються гірські рятувальники ДСНС з Івано-Франківської та Закарпатської областей та 11 військовослужбовців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, які перебували в таборі на Говерлі.

    Загалом створено п'ять пошукових груп загальною кількістю 30 осіб.

    До слова, у вівторок, 10 серпня, в районі гори Кліфа Рахівського району туристичній групі стало погано. Трьох дітей доставили до медичного закладу.

    Теги: ДСНС рятувальники час Говерла
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    На Говерлі загубився шестирічний хлопчик