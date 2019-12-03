У Казахстані перекинувся автобус: загинули семеро людей



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У Казахстані перекинувся автобус, загинули семеро людей Фото: КЧС МВД РК

Інформації про громадянство загиблих і постраждалих на даний момент немає

Щонайменше семеро людей стали жертвами ДТП в Кизилординській області Казахстану, де у вівторок перекинувся автобус, 28 пасажирів постраждали.

Про це повідомляє видання Nur.kz.

За попередніми даними, через ожеледицю водій не зміг впоратися з керуванням, автобус перекинувся.

«У салоні знаходилися 35 осіб. Загиблих семеро, з яких один помер по дорозі в лікарню, 28 постраждали», - сказав офіційний представник комітету з НС МВС республіки Нурсултан Нурахметов.

За його словами, інформації про громадянство загиблих і постраждалих на даний момент немає.

Зараз на місці аварії тривають аварійно-рятувальні роботи.

Раніше повідомлялося, що у Великій Британії водій автомобіля в'їхав у групу школярів, один з них загинув.