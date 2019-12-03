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    У Казахстані перекинувся автобус: загинули семеро людей

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    У Казахстані перекинувся автобус, загинули семеро людей - У Казахстані перекинувся автобус: загинули семеро людей
    У Казахстані перекинувся автобус, загинули семеро людей
    Фото: КЧС МВД РК

    Інформації про громадянство загиблих і постраждалих на даний момент немає

    Щонайменше семеро людей стали жертвами ДТП в Кизилординській області Казахстану, де у вівторок перекинувся автобус, 28 пасажирів постраждали.

    Про це повідомляє видання Nur.kz.

    За попередніми даними, через ожеледицю водій не зміг впоратися з керуванням, автобус перекинувся.

    «У салоні знаходилися 35 осіб. Загиблих семеро, з яких один помер по дорозі в лікарню, 28 постраждали», - сказав офіційний представник комітету з НС МВС республіки Нурсултан Нурахметов.

    За його словами, інформації про громадянство загиблих і постраждалих на даний момент немає.

    Зараз на місці аварії тривають аварійно-рятувальні роботи.

    Раніше повідомлялося, що у Великій Британії водій автомобіля в'їхав у групу школярів, один з них загинув.

    МВС ДТП Казахстан водій громадянство
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