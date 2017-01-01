У КДБ Білорусі стверджують: Шаройко стежив за військовими об'єктами РФ

Під час обшуку на електронних носіях Шаройка начебто виявили копії розвідувальних донесень

У КДБ Білорусі стверджують, що український журналіст Павло Шаройко збирав інформацію про військові об'єкти Росії в республіці. Про це з посиланням на телеканал «Білорусь 1». В ефірі телеканалу показали кадри оперативної зйомки КДБ. На допиті Павло Шаройко визнав, що нібито є співробітником кадрового апарату військової розвідки. Після



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Павло Шаройко

Під час обшуку на електронних носіях Шаройка начебто виявили копії розвідувальних донесень

У КДБ Білорусі стверджують, що український журналіст Павло Шаройко збирав інформацію про військові об'єкти Росії в республіці.

Про це з посиланням на телеканал «Білорусь 1».

В ефірі телеканалу показали кадри оперативної зйомки КДБ. На допиті Павло Шаройко визнав, що нібито є співробітником кадрового апарату військової розвідки.

Після звільнення в 2009-му лише через два роки він був відновлений в число офіцерів діючого оперативного резерву. Потім під прикриттям посади звичайного кореспондента почав роботу в Білорусі.

Стверджується, що під час обшуку на електронних носіях Шаройка виявили копії розвідувальних донесень, а також завдання від кураторів.

За даними телеканалу, раднику посольства України в Білорусі Ігорю Скворцову і Павлу Шаройко було доручено надати відомості про особливості митного режиму в частині ввезення в державу технічних засобів електрозв'язку та електронно-обчислювальної техніки.

Також Шаройко нібито збирав інформацію про наявність в прикордонних районах з Україною покриття операторів мобільного зв'язку, розподіл радіочастного ресурсу, стан радіоаматорства серед місцевого населення.

На 2017 рік в якості завдання, як заявляє телеканал, їм були визначені такі об'єкти як Рада міністрів, МЗС Білорусі, посольство і військові об'єкти Росії в країні. Їм належало протягом року вивчити ці об'єкти, заводити і розвивати тут знайомства, починати або продовжувати отримання інформації про них.

Під час обшуку нібито знайдені псевдоніми ще як мінімум 16 учасників агентурної мережі.

Нагадаємо, 17 листопада про затримання власного кореспондента «Українського радіо» Павла Шаройка в Білорусі повідомили голова Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія і генеральний продюсер «Українського радіо» Дмитро Хоркін.

20 листопада в КДБ Білорусі повідомили, що український журналіст Павло Шаройко затриманий за звинуваченням у шпигунстві і нібито він зізнався, що є співробітником кадрового апарату військової розвідки України, які працюють під прикриттям.

КДБ Білорусі оголосив персоною нон грата радника посольства України в Білорусі Ігоря Скворцова. Білоруські спецслужби стверджують, що він є співробітником головного управління розвідки Міністерства оборони України і працював «під прикриттям».

У відповідь Україна вислала з країни білоруського дипломата.

20 листопада стало відомо про затримання в Білорусі директора українського «Заводу обважнювачів» Олександра Скиби.

21 листопада Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про затримання 20 листопада трьох громадян України, які нібито порушили кордон, вирушивши по ягоди.

Джерело: Білоруський партизан