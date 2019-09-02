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    У керівництво Антимонопольного комітету Зеленський призначив земляків

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    Ірина Копайгора - дочка викладача Зеленського - У керівництво Антимонопольного комітету Зеленський призначив земляків
    Ірина Копайгора - дочка викладача Зеленського

    Президент зробив ряд кадрових змін в АМКУ

    Президент України Володимир Зеленський зробив ряд кадрових змін в Антимонопольному комітеті України (АМКУ). Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

    Відповідні укази були оприлюднені 2 вересня.

    Указом №642/2019 президент звільнив з посади державного уповноваженого АМКУ Анну Артеменко, а на її місце призначив Ірину Копайгору. Про це йдеться в указі №644/2019.

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    Крім того, президент призначив Ольгу Піщанську першим заступником голови Антимонопольного комітету.

    Піщанська, родом з Кривого Рогу, очолювала напрям закупівель в «АрселорМіттал» в той же період, коли Юрій Терентьєв (чинний глава Антимонопольного комітету) був генеральним юрисконсультом цього підприємства.

    Копайгора, також з Кривого Рогу, працює в Криворізькому економічному інституті при «КНЕУ ім. В. Гетьмана» доцентом кафедри правового регулювання економіки. У цьому ж інституті викладає її батько  – Іван Копайгора. Будучи завідувачем кафедри правознавства, Копайгора викладав Зеленському теорію держави і права. У цьому ж інституті працює і його батько президента Олександр Зеленський.

     

     

     

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