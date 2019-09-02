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    Зеленський відвів сина до школи та поскандалив з журналістами (відео)

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    Зеленський відвів сина до школи та поскандалив з журналістами (відео)

    Зеленський з дружиною різко відреагували на спробу журналістів зняти їх сина в школі

    Сьогодні президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська прийшли на святкування Дня знань у Новопечерську школу до свого сина, який став першокласником, і влаштували скандал із журналістами.

    Глава держави і його дружина негативно поставилися до того, що їхній син Кирило міг потрапити в об'єктиви камер, і попросили журналістів не знімати, пишуть «Вести».

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    «Повідомляється, що Кирило Зеленський до цього відвідував дошкільний заклад при Новопечерській школі. Сам президент неодноразово згадував в інтерв'ю, що не хотів би афішувати своє особисте життя, та й фото дітей Зеленських потрапляють у мережу не так часто», – йдеться в повідомленні.

    У соцмережі Instagram Олена Зеленська написала, що їхній син Кирило став сьогодні першокласником.

    «Наш син Кирило тепер першокласник. Сьогодні він вперше сяде за парту, побачить свою першу вчительку і однокласників. У наступні 12 років він дізнається, що таке дружба і, мабуть, розчарування. А ще – буде пустувати, поїде в перші подорожі без батьків, почне загартовувати характер і ставати відповідальним», – зазначила перша леді.  

    Як повідомлялося раніше, син Зеленського навчатиметься у приватній київській школі

    Відомо, що донька президента, 15-річна Олександра, пішла сьогодні в 9-й клас тієї ж Новопечерської школи.

    Рік навчання у цій школі коштує близько $ 10 850 і $ 12 850 для молодших класів. Якщо у школі навчаються двоє дітей, то батьки отримують знижку до 5%.

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