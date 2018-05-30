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    У Києві на Майдані пом’януть вбитого Бабченка

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    <span>Аркадій Бабченко</span> - У Києві на Майдані пом’януть вбитого Бабченка
    Аркадій Бабченко

    Бажаючі можуть приносити на акцію квіти та свічки

    У Києві на Майдані Незалежності о 19:00 у середу, 30 травня, пройде жалобна акція в пам'ять про вбитого журналіста Аркадія Бабченка.

    Про це повідомив у соцмережі Facebook правозахисник Максим Буткевич.

    «Прийдімо вшанувати Аркадія Бабченка. Будь ласка, жодної партійної чи ідеологічної символіки. Лише те, що стосується України, прав людини, Аркадія», - написав правозахисник.

    Бажаючі, за його словами, можуть приносити квіти та свічки. «Це - не мітинг. Це - жалоба», - підкреслив Буткевич.

    Нагадаємо, Бабченка вбили ввечері 29 травня на порозі власної квартири трьома пострілами у спину.

    Оприлюднено фоторобот підозрюваного у вбивстві. Поліція розглядатиме версію щодо причетності російських спецслужб до вбивства Бабченка.

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    Київ вбивство поліція журналіст Аркадій Бабченко
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