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У столиці вулицю Брестську перейменовано на честь Франциска Скорини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці вулицю Брестську перейменовано на честь Франциска Скорини
Від початку війни у Києві було перейменовано десятки вулиць
фото з відкритих джерел

Назва вулиці Брестської походить від назви білоруського міста Брест

У Подільському районі столиці було перейменовано вулицю Брестську на вулицю Франциска Скорини. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У Київській міській раді зазначили, що у травні поточного року експертна комісія порекомендувала включити вулицю Брестську до переліку міських об’єктів, назви яких пов’язані з російською федерацією або її сателітами.

Назва вулиці Брестської походить від назви білоруського міста Брест. З метою деколонізації столичної топоніміки шляхом рейтингового електронного голосування в додатку «Київ Цифровий» було обрано нову назву цієї вулиці. Серед варіантів щодо перейменування 2 798 голосів набрала пропозиція – Франциска Скорини. Нова назва запропонована на честь білоруського першодрукаря, просвітника, перекладача, одного із засновників кириличного книгодрукування Франциска Скорини. Його ідеї якого свого часу справили помітний вплив на розвиток науки й освіти в Україні.

За результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо перейменування вулиці Брестської на Франциска Скорини.

Нагадаємо, довкола перейменування вулиці Московської в Києві розгорівся скандал.

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Теги: Київ декомунізація вулиця

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