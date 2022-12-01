У столиці вулицю Брестську перейменовано на честь Франциска Скорини

Від початку війни у Києві було перейменовано десятки вулиць

Назва вулиці Брестської походить від назви білоруського міста Брест

У Подільському районі столиці було перейменовано вулицю Брестську на вулицю Франциска Скорини. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

У Київській міській раді зазначили, що у травні поточного року експертна комісія порекомендувала включити вулицю Брестську до переліку міських об’єктів, назви яких пов’язані з російською федерацією або її сателітами.

Назва вулиці Брестської походить від назви білоруського міста Брест. З метою деколонізації столичної топоніміки шляхом рейтингового електронного голосування в додатку «Київ Цифровий» було обрано нову назву цієї вулиці. Серед варіантів щодо перейменування 2 798 голосів набрала пропозиція – Франциска Скорини. Нова назва запропонована на честь білоруського першодрукаря, просвітника, перекладача, одного із засновників кириличного книгодрукування Франциска Скорини. Його ідеї якого свого часу справили помітний вплив на розвиток науки й освіти в Україні.

За результатами голосування та на основі експертних висновків депутатський корпус Київської міської ради підтримав рішення щодо перейменування вулиці Брестської на Франциска Скорини.

Нагадаємо, довкола перейменування вулиці Московської в Києві розгорівся скандал.