У Дніпрі розпочалися будівельні роботи нового аеропорту



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Сучасний аеропорт – мрія жителів і одночасно першочергова необхідність для регіону, який жадає стрімкого розвитку, – повідомив голова ОДА Олександр Бондаренко

Напередодні старт робіт з будівництва злітно-посадкової смуги і нового термінального комплексу анонсував міністр інфраструктури Владислав Криклій

З початком робіт з будівництва злітно-посадкової смуги в міжнародному аеропорту «Дніпро» компанія «НС Дніпро», що входить до групи DCH приватного інвестора Олександра Ярославського, починає будівництво нового аеровокзального комплексу.

Про це сьогодні офіційно було заявлено на прес-конференції.

«Сталася, дійсно, історична для області подія – почалося будівництво аеропорту.Він буде сучасним, безпечним і технологічним. Таке завдання поставив Президент України Володимир Зеленський. Ми починаємо будівництво злітно-посадкової смуги – перша частина будівельних робіт, а наш інвестор, компанія DCH, будівництво нового терміналу. Як ми і планували, роботи починаються синхронно», – повідомив Олександр Бондаренко, голова Дніпропетровської обласної адміністрації.

Як відомо, в рамках проекту державно-приватного партнерства держава будує злітно-посадкову смугу, що належить їй, що є частиною стратегічної інфраструктури країни, а приватний інвестор – група DCH відомого бізнесмена Олександра Ярославського – комплекс терміналів.

«Я бачу реальну підтримку держави, вдячний, що сформована хороша команда для реалізації цього проекту, – сказав на прес-конференції Володимир Васильченко, генеральний директор Міжнародного аеропорту «Харків», Керівник проектної групи будівництва нового аеропорту в Дніпрі.

«Ми будемо використовувати досвід Харкова, коли можна вводити в експлуатацію окремі готові об'єкти. У цьому випадку з'являється шанс прискорити запуск експлуатації нового аеропорту».



Нагадаємо, що президент в Одесі ознайомився з реконструкцією аеропорту.

До слова, 26 серпня, Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області. Президент ознайомиться з реконструкцією інфраструктурних об’єктів, що входять до Національної програми «Велике будівництво».