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    На виставці в Японії презентували найменший кубик Рубіка у світі

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    <span>Кубик Рубіка вагою два грами представили у Японії</span> - На виставці в Японії презентували найменший кубик Рубіка у світі
    Кубик Рубіка вагою два грами представили у Японії

    Кожна сторона розміром по 9,9 міліметра

    Напередодні сорокової річниці появлення кубика Рубіка у Японії на виставці представили його найменшу версію – алюмінієвий куб вагою близько 2 грамів. Про це повідомляє Kyodo News.

    Крихітна іграшка коштує приблизно $1,9 тисячі доларів. Наразі компанія-виробник почала приймати заявки від покупців на придбання товару. Організатори обіцяють почати доставку іграшки вже в кінці грудня цього року.

    Кубик Рубіка винайшли в Угорщині у 1977 році. Тоді він називався «магічний кубик». Сучасне найменування він отримав через три роки – на честь свого творця. В Японії іграшка прийшла в 1980 році і моментально завоювала місцевий ринок. За деякими даними, у країні продали понад 14 мільйонів різних модифікацій кубика Рубіка.

    Нагадаємо, що компанія Ілона Маска презентувала мозковий імплантат.

    Японія ринок виставка
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