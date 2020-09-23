На виставці в Японії презентували найменший кубик Рубіка у світі



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Кубик Рубіка вагою два грами представили у Японії

Кожна сторона розміром по 9,9 міліметра

Напередодні сорокової річниці появлення кубика Рубіка у Японії на виставці представили його найменшу версію – алюмінієвий куб вагою близько 2 грамів. Про це повідомляє Kyodo News.

Крихітна іграшка коштує приблизно $1,9 тисячі доларів. Наразі компанія-виробник почала приймати заявки від покупців на придбання товару. Організатори обіцяють почати доставку іграшки вже в кінці грудня цього року.

World’s smallest Rubik’s Cube unveiled in Japan at 40th anniv. event https://t.co/JnA3djjjaY — JapanNews24 (@JapanNews24X7) September 23, 2020

Кубик Рубіка винайшли в Угорщині у 1977 році. Тоді він називався «магічний кубик». Сучасне найменування він отримав через три роки – на честь свого творця. В Японії іграшка прийшла в 1980 році і моментально завоювала місцевий ринок. За деякими даними, у країні продали понад 14 мільйонів різних модифікацій кубика Рубіка.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска презентувала мозковий імплантат.