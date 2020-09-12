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    Політика

    Президент в Одесі ознайомився з реконструкцією аеропорту

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    <p>Президент ознайомлюється з процесом реконструкції та будівництва аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту &laquo;Одеса&raquo;</p> - Президент в Одесі ознайомився з реконструкцією аеропорту

    Президент ознайомлюється з процесом реконструкції та будівництва аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Одеса»

    Фото Офісу президента

    Зеленський поцікавився питанням сертифікації нової злітної смуги й фінансуванням робіт третьої черги реконструкції смуги

    Також Главі держави продемонстрували новий термінал аеропорту, розрахований на прийняття трьох мільйонів пасажирів на рік

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Наразі президент ознайомлюється з процесом реконструкції та будівництва аеродромного комплексу Міжнародного аеропорту «Одеса». До Одеси прибув також міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він розповів присутнім про нову смугу аеропорту. 

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    «Нова злітно-посадкова смуга одеського аеропорту має довжину 2800 метрів і ширину 45 метрів. Завдяки новій смузі аеропорт зможе приймати понад два млн пасажирів на рік, а після будівництва нової рульової доріжки – понад п’ять млн пасажирів», – зазначив Криклій. Також він зауважив, що після завершення реконструкції стара смуга не працюватиме.

    Володимир Зеленський поцікавився питанням сертифікації нової злітної смуги й фінансуванням робіт третьої черги реконструкції смуги.

    Як повідомлялося, 19 серпня президент відвідував Запоріжжя, де традиційно брав участь у презентації стратегії розвитку регіону.

    До слова, у селищі Казанка Миколаївської області ЗМІ зафіксували факт розміщення білбордів з рекламою політсили «Слуга народу» за допомогою пожежної машини.

    Раніше президент Володимир Зеленський постріляв з лука у Кам’янець-Подільській фортеці під час свого візиту на Хмельниччину.

    Зазначимо, що вранці 21 серпня розпочалася робоча поїздка президента Володимира Зеленського до Миколаївської області. Президент візьме участь у презентації Стратегії розвитку області до 2027 року.

    Нагадаємо, 26 серпня, Зеленський розпочав робочу поїздку до Дніпропетровської області. Президент ознайомиться з реконструкцією інфраструктурних об’єктів, що входять до Національної програми «Велике будівництво».

    Сьогодні, 12 вересня, президент України Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Одеської області. Зеленський візьме участь у представленні проєкту Стратегії розвитку Одещини на період до 2027 року.

    Одеса будівництво аеропорт Володимир Зеленський Владислав Криклій
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