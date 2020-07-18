Екснардеп розказав, скільки йому пропонували за голосування Януковичу
«Так і живу, без 3 млн, але з чистою совістю» – Ємець
Український політик, екснардеп Леонід Ємець розповів про хабар, який пропонувався йому правлячою верхівкою часів Януковича. Про це Ємець написав на своїй сторінці у Facebook.
«Одного разу мені пропонували хабар. 3 мільйони доларів США.
За голосування Арбузова прем’єром.
1 млн одразу, а ще 2 коли буде саме голосування», – повідомив Ємець.
Як зазначив політик, грати в піддавки, спробувати фіксувати із правоохоронними органами хабар сенсу не було ніякого. СБУ, МВД, Прокуратура все було «їхнє». Тому просто послав їх з їх грошима подалі.
«Чим дуже їх здивував. Мене так і запитали. Ти чого? Ми ж тебе пробили, в тебе грошей немає, а 3 000 000 це норм сума, на розкрутку власного бізнеса вистачить!», – здивувалися можновладці.
Політик підкреслив, що відповідь проста: «Немає такої суми яку б я проміняв на можливість із чистою совістю ходити на могилу мого батька. Себе не обманиш. Так і живу, без 3 млн, але з чистою совістю».