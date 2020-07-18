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    Політика

    Екснардеп розказав, скільки йому пропонували за голосування Януковичу

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    &laquo;Немає такої суми яку б я проміняв на можливість із чистою совістю ходити на могилу мого батька&raquo; - Ємець - Екснардеп розказав, скільки йому пропонували за голосування Януковичу
    «Немає такої суми яку б я проміняв на можливість із чистою совістю ходити на могилу мого батька» - Ємець

    «Так і живу, без 3 млн, але з чистою совістю» – Ємець

    Український політик, екснардеп Леонід Ємець розповів про хабар, який пропонувався йому правлячою верхівкою часів Януковича. Про це Ємець написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Одного разу мені пропонували хабар. 3 мільйони доларів США.

    За голосування Арбузова прем’єром.

    1 млн одразу, а ще 2 коли буде саме голосування», – повідомив Ємець.

    Як зазначив політик, грати в піддавки, спробувати фіксувати із правоохоронними органами хабар сенсу не було ніякого. СБУ, МВД, Прокуратура все було «їхнє». Тому просто послав їх з їх грошима подалі.

    «Чим дуже їх здивував. Мене так і запитали. Ти чого? Ми ж тебе пробили, в тебе грошей немає, а 3 000 000 це норм сума, на розкрутку власного бізнеса вистачить!», – здивувалися можновладці.

    Політик підкреслив, що відповідь проста: «Немає такої суми яку б я проміняв на можливість із чистою совістю ходити на могилу мого батька. Себе не обманиш. Так і живу, без 3 млн, але з чистою совістю».

    Батько Леоніда Ємця Олександр Ємець народний депутат України 1-го, 2-го та 3-го скликань (1990–2001 роки). З квітня 1993 по липень 1994 року – міністр України у справах національностей і міграції. З 26 березня 1996 по 14 серпня 1996 року – віце-прем’єр-міністр України з політико-правових питань. З березня 1998 – народний депутат України 3-го скликання.
    Загинув 28 січня 2001 року в автомобільній катастрофі. 

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