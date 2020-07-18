Екснардеп розказав, скільки йому пропонували за голосування Януковичу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Немає такої суми яку б я проміняв на можливість із чистою совістю ходити на могилу мого батька» - Ємець

«Так і живу, без 3 млн, але з чистою совістю» – Ємець

Український політик, екснардеп Леонід Ємець розповів про хабар, який пропонувався йому правлячою верхівкою часів Януковича. Про це Ємець написав на своїй сторінці у Facebook.

«Одного разу мені пропонували хабар. 3 мільйони доларів США.

За голосування Арбузова прем’єром.

1 млн одразу, а ще 2 коли буде саме голосування», – повідомив Ємець.

Як зазначив політик, грати в піддавки, спробувати фіксувати із правоохоронними органами хабар сенсу не було ніякого. СБУ, МВД, Прокуратура все було «їхнє». Тому просто послав їх з їх грошима подалі.

«Чим дуже їх здивував. Мене так і запитали. Ти чого? Ми ж тебе пробили, в тебе грошей немає, а 3 000 000 це норм сума, на розкрутку власного бізнеса вистачить!», – здивувалися можновладці.

Політик підкреслив, що відповідь проста: «Немає такої суми яку б я проміняв на можливість із чистою совістю ходити на могилу мого батька. Себе не обманиш. Так і живу, без 3 млн, але з чистою совістю».

Батько Леоніда Ємця Олександр Ємець народний депутат України 1-го, 2-го та 3-го скликань (1990–2001 роки). З квітня 1993 по липень 1994 року – міністр України у справах національностей і міграції. З 26 березня 1996 по 14 серпня 1996 року – віце-прем’єр-міністр України з політико-правових питань. З березня 1998 – народний депутат України 3-го скликання.

Загинув 28 січня 2001 року в автомобільній катастрофі.

Читайте також: