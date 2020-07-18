Вибух біля метро «Шулявська»: студента, який постраждав від вибуху – прооперували



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Правоохоронці встановлюють усі обставини та розслідують скоєний злочин

Також постраждалого оглянув лікар-оториноларинголог, який виявив мінімальне оглушення

Студента, який постраждав учора ввечері внаслідок вибуху біля станції метро «Шулявська» – прооперували. Його стан наразі стабільний

Про це у суботу, 18 липня 2020 року, заявив київський міський голова Віталій Кличко.

«22-річного студента, який вчора постраждав внаслідок вибуху біля станції метро «Шулявська» – прооперували. Лікарі видалили багато осколків від вибухового пристрою та передали їх правоохоронцям. Хлопець перебуває у відділенні політравми однієї зі столичних лікарень. Його стан стабільний, середньої важкості», – зазначив Віталій Кличко.

Також пацієнта оглянув лікар-оториноларинголог, який виявив мінімальне оглушення – воно, за твердженням фахівців, із часом пройде і слух відновиться.

«Правоохоронці встановлюють усі обставини та розслідують скоєний злочин», – додав Кличко.

Нагадаємо, що 17 липня у смітнику біля входу на станцію метро Шулявська у Києві вибухнув невідомий пристрій.

Вибухотехніки обстежили прилеглу територію та не виявили жодних підозрілих або небезпечних предметів. На місці події працюють поліцейські, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та представники інших профільних служб.

Правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху.

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