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    Виробник електропоїздів презентував власну водневу систему

    нова енергія
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    <p>Іспанський електропоїзд Vittal Cercan&iacute;as</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> - Виробник електропоїздів презентував власну водневу систему

    Іспанський електропоїзд Vittal Cercanías

     

    Фото: talgo.com

    Іспанська компанія Talgo самостійно розробила для себе силову установку

    Іспанський виробник поїздів Talgo продемонстрував свою водневу силову установку для рейкового транспорту, представивши екологічну, інноваційну та ефективну альтернативу для тепловозів, - повідомляє H2 View

    Система, яка спочатку розроблялася для електропоїздів Vittal Cercanías і Media Distancia, в кінцевому підсумку налаштована як модульне рішення, яке може бути встановлено на всіх типах поїздів компанії. 

    Використовуючи водневі батареї, система забезпечує енергією електродвигуни поїзда. Також вона доповнена акумуляторними батареями, які збільшують прискорення при старті, і використовують гальмування поїзда для підзарядки. 

    В компанії Talgo заявили, що перші випробування нової водневої системи на електропоїздах будуть проведені в автономній області Естремадура (південний захід Іспанії) в IV кварталі 2021 року.

    потяг водень
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