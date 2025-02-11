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Десантники ЗСУ успішно провели наступальні дії на Курському напрямку (відео)

glavcom.ua
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Десантники ЗСУ успішно провели наступальні дії на Курському напрямку (відео)
Воїни ЗСУ продовжують наступ на Курщині
фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Десантники здійснили стрімкий і неочікуваний для ворога маневр

Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ оприлюднило відео, яке демонструє наступальні дії Сил оборони України на Курському напрямку. Операція проводилася за участі підрозділів 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ.

Українські військові продовжують активні бойові дії на різних напрямках, захищаючи територіальну цілісність країни та ведучи боротьбу за звільнення окупованих територій. Воїни ЗСУ у поновленому наступі на Курському напрямку впевнено просуваються.

Згідно з офіційними даними, українські десантники діяли в координації з підрозділами Сил підтримки, бойового та логістичного забезпечення. Завдяки чітко спланованій тактиці військовим вдалося швидко просунутися вперед, закріпитися на нових позиціях та значно покращити своє тактичне положення.

Операція відзначалася «стрімким і несподіваним маневром», що дало змогу українським підрозділам зайняти нові рубежі. Такий хід дій став неочікуваним для противника, що створило додаткові переваги для подальшого розвитку операції.

У Генеральному штабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів. За добу українським воїнам вдалося знищити 1390 осіб особового складу, збити 132 БпЛА та позбавити ворога понад 40 артилерійських систем.

Окрім того у ніч проти 11 лютого російські нафтопереробні заводи у Енгельсі та Саратові атакували дронами. Водночас стало відомо, що ЗСУ беруть на озброєння новий вітчизняний безпілотник. Так, дрони BATON виготовлені за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах.

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Теги: наступ ЗСУ війна

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