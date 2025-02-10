Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ЗСУ беруть на озброєння новий вітчизняний безпілотник

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ беруть на озброєння новий вітчизняний безпілотник
«Бойові пташки» можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку
фото: Міністерство оборони України

Дрони BATON виготовлені за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах

Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України безпілотні авіаційні комплекси BATON вітчизняного виробництва. Про це пишуть на сайті Міністерства оборони України.

Повідомляється, що дрони BATON виготовлені з урахуванням вимог військових за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах. Безпілотники базуються на рамах різних розмірів.

««Бойові пташки» цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку. Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості. І можуть, зокрема, наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості», – зазначають у Міноборони.

Раніше Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних, евакуаційних завдань у районі бойових дій. Начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки  полковник Володимир Рочняк розповідає, що «Змій логістичний» залишається малопомітним на місцевості завдяки незначній висоті.

Маси робота та тяглового зусилля вистачає, щоб вивезти з небезпечної зони людей, вантаж та витягнути легку автотехніку. Крім того, на «Змія логістичного» можна встановити додаткові модулі. 

Нагадаємо, у 2024 році Міністерство оборони допустило до експлуатації понад 1,3 тис. зразків озброєння та військової техніки. Майже 75% із них – вітчизняного виробництва.  У 2024 році Міністерство оборони продовжило впровадження стандартів НАТО для українських виробників. Зокрема, цьогоріч автоматизували процеси подачі заявок для сертифікації, що суттєво скоротило терміни та підвищило прозорість усіх процедур.

Читайте також:

Теги: ЗСУ Міноборони війна безпілотник озброєння

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Натурник, бутафор та пастижер: названо найрідкісніші професії в Україні
Натурник, бутафор та пастижер: названо найрідкісніші професії в Україні
Кількість біженців у ЄС збільшилася ще на 25 тисяч за місяць
Кількість біженців у ЄС збільшилася ще на 25 тисяч за місяць
ЗСУ беруть на озброєння новий вітчизняний безпілотник
ЗСУ беруть на озброєння новий вітчизняний безпілотник
Російська армія накрила артилерійським вогнем Нікополь: є постраждалі
Російська армія накрила артилерійським вогнем Нікополь: є постраждалі
Батьки загиблого поета Максима Кривцова надихнули Залужного на відвертий допис
Батьки загиблого поета Максима Кривцова надихнули Залужного на відвертий допис
Атака дрона на Суми: пошкоджено чотири багатоповерхівки, є поранений
Атака дрона на Суми: пошкоджено чотири багатоповерхівки, є поранений

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 лютого: ситуація на фронті
102K
Чому в понеділок сформувалися величезні черги під ТЦК: пояснення
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 лютого 2025
30K
Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
24K
Українці масово виїздять із Польщі до іншої країни
17K
Букмекери оцінили шанси на припинення вогню в Україні у 2025 році

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:05
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Угоди із Європейським інвестиційним банком, обшуки у соратників Кличка. Головне за 10 лютого
Вчора, 21:01
«Укренерго» повертає відключення електроенергії для деяких споживачів. Графік на 11 лютого
Вчора, 19:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:14
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua