ЗСУ беруть на озброєння новий вітчизняний безпілотник

«Бойові пташки» можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку

Дрони BATON виготовлені за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах

Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України безпілотні авіаційні комплекси BATON вітчизняного виробництва. Про це пишуть на сайті Міністерства оборони України.

Повідомляється, що дрони BATON виготовлені з урахуванням вимог військових за принципом максимальної простоти та зручності експлуатації у складних умовах. Безпілотники базуються на рамах різних розмірів.

««Бойові пташки» цих комплексів можуть працювати за різних погодних умов: у мороз та спеку. Конструкційно дрони мають хороші динамічні властивості. І можуть, зокрема, наздоганяти та уражати ворожі цілі на чималій швидкості», – зазначають у Міноборони.

Раніше Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах ЗСУ безпілотний наземний комплекс «Змій логістичний» українського виробництва. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Зазначається, що робот із балістичним та протимінним захистом призначений для виконання логістичних, евакуаційних завдань у районі бойових дій. Начальник Головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки полковник Володимир Рочняк розповідає, що «Змій логістичний» залишається малопомітним на місцевості завдяки незначній висоті.

Маси робота та тяглового зусилля вистачає, щоб вивезти з небезпечної зони людей, вантаж та витягнути легку автотехніку. Крім того, на «Змія логістичного» можна встановити додаткові модулі.

Нагадаємо, у 2024 році Міністерство оборони допустило до експлуатації понад 1,3 тис. зразків озброєння та військової техніки. Майже 75% із них – вітчизняного виробництва. У 2024 році Міністерство оборони продовжило впровадження стандартів НАТО для українських виробників. Зокрема, цьогоріч автоматизували процеси подачі заявок для сертифікації, що суттєво скоротило терміни та підвищило прозорість усіх процедур.