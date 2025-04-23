Росія вдарила по Одесі безпілотниками: у місті виникла сильна пожежа

Після вибухів в Одесі розгорілася масштабна пожежа

Ввечері, 22 квітня, Росія атакувала Одесу безпілотниками. Внаслідок ударів у місті виникла сильна пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Мер Одеса Геннадій Труханов повідомив, що Одесу атакують безпілотниками та чутно вибухи. За інформацією місцевих телеграм-каналів, у місті після прильотів вирує масштабна пожежа.

Наразі невідомо, чи є постраждалі внаслідок російської атаки.

Нагадаємо, у понеділок, 21 квітня, Росія атакувала «шахедами» Одесу. Внаслідок ударів є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

В Одесі пролунала серія гучних вибухів. Як повідомив Кіпер, у місті через атаку безпілотників пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові будинки, навчальний заклад, транспортні засоби, зайнялися пожежі. За його словами, над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні служби.

Також Кіпер розповів, що, попередньо, внаслідок російського масованого удару по Одесі, постраждало три людини. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський відреагував на чергові атаки Росії по українським містам. Зеленський наголосив, що наразі тривають рятувальні роботи в Харкові після удару російських дронів, пожежі були в кількох районах міста.

Також сьогодні був «жорстокий удар» по Запоріжжю – авіабомби. Пошкоджені звичайні будинки, є загибла – цивільна жінка. Президент висловив співчуття рідним та близьким.

Очільник держави зауважив, що вночі російські дрони вдарили по Одесі. Протягом дня були також удари по Сумщині, Харківщині, Донеччині, південних областях.

«Усе це абсолютно свідомий російський терор, який припиняється одним наказом, але наказом у Росії та для російської армії. Великдень це довів, коли були відсутні повітряні тривоги в Україні. Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде», – підкреслив Зеленський.