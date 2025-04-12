У двох районах столиці після вибухів спалахнули пожежі, є постраждалі (оновлено)

Загроза ударних дронів для Києва триває. Пройдіть в укриття

О 04:11 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. Після оголошення тривоги у столиці та області прогриміли вибухи.

Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Святошинському районі палають нежитлові приміщення. У Дарницькому горить приватний будинок. Екстрені служби прямують на місця.

Оновлено 04:52

Кличко зазначив, що ще в одному місці в Святошинському районі зайнялась пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА. Екстрені служби на місці. До медиків наразі ніхто не звертався.

Оновлено 05:06

У Святошинському районі наразі один постраждалий. Медики надають допомогу. У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, зруйнований приватний будинок. Постраждалих немає.

Оновлено 05:20

Вже двоє постраждалих у Святошинському районі. Медики надають допомогу.

Нагадаємо, о четвертій ранку у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що загроза ворожих ударів зберігається.

За його словами, у Харкові пролунало два вибухи. Згодом він повідомив, що прогримів ще один вибух.

У Немишлянському районі міста наслідки ударів ворожих БпЛА перевіряють профільні служби. За попередніми даними, обійшлось без постраждалих.