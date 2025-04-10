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У Києві оголошено повітряну тривогу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Києві оголошено повітряну тривогу
фото: glavcom.ua

Громадянам слід пройти в укриття

У Києві о 17:10 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування безпілотників.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що вночі, 10 квітня, окупанти атакували Київ «шахедами». У столиці працювала ППО. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі.

Теги: тривога

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