У Києві оголошено повітряну тривогу

Громадянам слід пройти в укриття

У Києві о 17:10 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування безпілотників.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що вночі, 10 квітня, окупанти атакували Київ «шахедами». У столиці працювала ППО. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі.