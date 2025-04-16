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ДСНС показала наслідки ворожої атаки по Одесі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ДСНС показала наслідки ворожої атаки по Одесі
Наслідки атаки БпЛА по Одесі
фото: ДСНС Одещини

Над ліквідацією наслідків російської атаки працюють усі відповідні служби

Російські війська у ніч на 16 квітня атакували місто Одеса. Рятувальники повідомили про наслідки ворожої атаки та показали кадри з місця подій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Ворог вчергове атакував місто БпЛА. Внаслідок атаки дронів є постраждалі. 

«В одному з житлових будинків родина дотрималась правил «двох стін», що ймовірно і врятувало їм життя, адже будівля повністю понівечена», – написали в ДСНС.

За попередньою інформацією, постраждали три людини. Пожежі спалахнули у декількох місцях. Горіли житлові будинки, пошкоджені складські будівлі.

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На місцях працювали психологи ДСНС та поліції.

Нагадаємо, 13 квітня Росія атакувала Одесу «шахедами». Внаслідок ворожого удару пошкоджено лікарню. 

Трухав розповідає, що внаслідок атаки безпілотників в одному з медичних закладів Одеси пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна. Пацієнти не постраждали.

До слова, російська армія ввечері, 11 березня, завдала балістичного удару по Одеському морському торговому порту, що призвело до загибелі чотирьох членів екіпажу іноземного судна. 

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Теги: Одеса рятувальники пожежа тривога вибух обстріл

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