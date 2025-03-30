У Києві оголошено повітряну тривогу
Пройдіть в укриття!
У Києві о 22:29 оголошено повітряну тривогу. КМДА просить всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. У повітряних Силах повідомляють про загрозу застосування балістичного озброєння.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, частина Торецька у Донецькійої області зайнята російськими окупантами, однак у місті тривають вуличні бої за кожну будівлю. Як інформує «Главком», про це розповів начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в ефірі національного телемарафону.
«Наші воїни попри чисельну перевагу ворога дають гідну відсіч. Жоден будинок, жодне приміщення не здається без бою», – наголосив він.
Російська окупаційна армія продовжує масовані обстріли, яких лише за минулу добу було 198. Серед них – 3 авіаудари та 67 ударів безпілотниками, зокрема FPV-дронами.
Раніше ми писали, що війська Російської Федерації готуються розпочати новий наступ вже найближчими тижнями. Кремль прагне максимізувати тиск на Україну та посилити свою переговорну позицію на переговорах про припинення вогню.
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