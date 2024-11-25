У Дніпровському районі Києва внаслідок атаки БпЛА загорівся балкон на 9 поверсі – КМВА

Також зафіксовано падіння уламків на приватну забудову в Дарницькому районі

У Києві в неділю ввечері по ворожих безпілотниках працює протиповітряна оборона. У двох районах столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА. Про це повідомила КМВА.

Як повідомив начальник КМВА Сергій Попко, внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ по Києву в Дніпровському р-ні столиці сталось загоряння вікна балкону на 9 поверсі 9-ти поверхового будинку.

«Інформація щодо постраждалих зʼясовується», – додав він.

Також, за інформацією КМВА, на іншій локації уламки пробили автівки, попередньо, пожежі та потерпілих немає.

А в Дарницькому районі зафіксовано падіння уламків на приватну забудову. Попередньо, без пожежі та постраждалих.

Зазначимо, о 22:20 Повітряні сили попередили про БпЛА в напрямку Києва з північно-східного напрямку.

Згодом у місті пролунали звуки вибухів.

КМВА повідомила про роботу ППО по ворожих безпілотниках.

Нагадаємо, зранку, 24 листопада, у Києві було чутно звуки вибухів, по ворожих БпЛА працювало ППО.

Згодом стало відомо, що у Київській області в результаті чергової атаки ворожих безпілотних літальних апаратів було пошкоджено промислове підприємство. Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

РФ вивела сьогодні вранці в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування. Три з них є носіями крилатих ракет морського базування типу «Калібр».

Раніше повідомлялося, що російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.