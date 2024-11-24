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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Громадянам слід пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени

У Києві та низці областей України 24 листопада о 03:28 оголошено повітряну тривогу через зліт ворожих БпЛА. 

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих БпЛА:

  • група БпЛА на Сумщині – курс південно-західний;
  • БпЛА на Полтавщині – курс західний, півленно-західний;
  • БпЛА на Київщині – курс на Київ;
  • БпЛА Чернігівщині – курс на Чернігів.

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.

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