У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу

Громадянам слід пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени

У Києві та низці областей України 24 листопада о 03:28 оголошено повітряну тривогу через зліт ворожих БпЛА.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих БпЛА:

група БпЛА на Сумщині – курс південно-західний;

БпЛА на Полтавщині – курс західний, півленно-західний;

БпЛА на Київщині – курс на Київ;

БпЛА Чернігівщині – курс на Чернігів.

Карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.