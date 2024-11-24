У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Громадянам слід пройти до укриттів і не нехтувати сигналами сирени
У Києві та низці областей України 24 листопада о 03:28 оголошено повітряну тривогу через зліт ворожих БпЛА.
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про рух ворожих БпЛА:
- група БпЛА на Сумщині – курс південно-західний;
- БпЛА на Полтавщині – курс західний, півленно-західний;
- БпЛА на Київщині – курс на Київ;
- БпЛА Чернігівщині – курс на Чернігів.
Карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські війська 21 листопада вдарили по Дніпру балістичною ракетою середньої дальності під назвою «Орєшнік». Про це заявив російський диктатор Володимир Путін.
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