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    У Києві в акціях взяли участь понад 4 тисячі осіб, - Крищенко

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    У Києві в акціях взяли участь понад 4 тисячі осіб, - Крищенко
    Фото: Артем Худолєєв, Главком

    під час акцій в Києві 9 травня було задіяно до 2 тисяч правоохоронці

    Участь в акціях, присвячених до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Києві взяли понад 4 тисяч осіб. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передає «РБК-Україна».

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    За словами Крищенко, під час ходи «Безсмертний полк» в Києві взяли участь близько 3 тисяч чоловік.

    «Пройшла акція хода від Арсенальної площі до парку Слави. За нашими оцінками, до 3 тисяч осіб безпосередньо в ході. Ще люди підходять і підходили безпосередньо до пам'ятника», - розповів Крищенко.

    Він також зазначив, що під час акцій в Києві 9 травня було задіяно до 2 тис. правоохоронців.

    «На Софіївській площі також проводилася акція, також проводився марш. Там взяли участь близько 1200 чоловік. Там все пройшло спокійно і без порушень», - додав він.

    Раніше повідомлялося, що перед початком акції «Безсмертний полк» поліція затримала одну з організаторів маршу, матір загиблої екс-нардепа «Партії регіонів» Олену Бережну.

    Нагадаємо, на День Перемоги, 9 травня, затримали трьох осіб за провокації та заборонену символіку.

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