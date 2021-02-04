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    «Остохренело работать на помойках?» Кремлівська пропагандистка кличе на роботу журналістів Медведчука

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    В Україні до журналістів заблокованих каналів ставляться негативно - «Остохренело работать на помойках?» Кремлівська пропагандистка кличе на роботу журналістів Медведчука
    В Україні до журналістів заблокованих каналів ставляться негативно
    Фото з відкритих джерел

    Симоньян запрошує тих, хто розділяє їхню редакційну політику

    Головна редакторка кремлівського пропагандистського ресурсу RT Маргарита Симоньян пропонує прихисток  співробітникам заблокованих телеканалів NewsOne, ZIK і «112 Україна». Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    Симоньян пропонує роботу «всім журналістам, технарям, операторам та іншим, кому набридло працювати проти своєї країни на різних смітниках, хто готовий працювати чесно на свою державу і розділяє нашу редакційну політику».

    «Ми будемо вам раді», – зазначає кремлівська пропагандистка.

    Скріншот сторінки Маргарити Симоньян
    Скріншот сторінки Маргарити Симоньян

    Зазначимо, що українські власники телеканалів негативно ставляться до журналістів, які працювали на Віктора Медведчука та були інструментами російської пропаганди в Україні.

    Зокрема шеф-редакторка новин «24 каналу» Олена Трибушна закликала журналістів NewsOne, ZIK і «112 Україна» не ганьбитися, а завершити свою журналістську діяльність. 

    Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором. 

    Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією. 

    Читайте також: Тарас Козак пов'язаний з «ЛНР/ДНР» через свій кіпрський офшор від 2014 року
    Теги: Росія Віктор Медведчук ЗМІ пропаганда Україна журналіст
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