«Остохренело работать на помойках?» Кремлівська пропагандистка кличе на роботу журналістів Медведчука

В Україні до журналістів заблокованих каналів ставляться негативно

Симоньян запрошує тих, хто розділяє їхню редакційну політику

Головна редакторка кремлівського пропагандистського ресурсу RT Маргарита Симоньян пропонує прихисток співробітникам заблокованих телеканалів NewsOne, ZIK і «112 Україна». Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Симоньян пропонує роботу «всім журналістам, технарям, операторам та іншим, кому набридло працювати проти своєї країни на різних смітниках, хто готовий працювати чесно на свою державу і розділяє нашу редакційну політику».

«Ми будемо вам раді», – зазначає кремлівська пропагандистка.

Скріншот сторінки Маргарити Симоньян

Зазначимо, що українські власники телеканалів негативно ставляться до журналістів, які працювали на Віктора Медведчука та були інструментами російської пропаганди в Україні.

Зокрема шеф-редакторка новин «24 каналу» Олена Трибушна закликала журналістів NewsOne, ZIK і «112 Україна» не ганьбитися, а завершити свою журналістську діяльність.

Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.