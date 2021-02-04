«Остохренело работать на помойках?» Кремлівська пропагандистка кличе на роботу журналістів Медведчука
Симоньян запрошує тих, хто розділяє їхню редакційну політику
Головна редакторка кремлівського пропагандистського ресурсу RT Маргарита Симоньян пропонує прихисток співробітникам заблокованих телеканалів NewsOne, ZIK і «112 Україна». Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Симоньян пропонує роботу «всім журналістам, технарям, операторам та іншим, кому набридло працювати проти своєї країни на різних смітниках, хто готовий працювати чесно на свою державу і розділяє нашу редакційну політику».
«Ми будемо вам раді», – зазначає кремлівська пропагандистка.
Зазначимо, що українські власники телеканалів негативно ставляться до журналістів, які працювали на Віктора Медведчука та були інструментами російської пропаганди в Україні.
Зокрема шеф-редакторка новин «24 каналу» Олена Трибушна закликала журналістів NewsOne, ZIK і «112 Україна» не ганьбитися, а завершити свою журналістську діяльність.
Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.
Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.