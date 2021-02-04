«Не можу переступити через себе»: генпродюсер каналу «Наш» звільнився

Генеральний продюсер телеканалу Мураєва не вказав точної причини свого звільнення

Генеральний продюсер телеканалу «Наш» Євген Дудник заявив, що йде зі своєї посади.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Дудник не вказав точної причини свого звільнення, але додав, що «не може переступити через себе через порядність і самоповагу».

«Дуже символічно, що саме сьогодні я складаю з себе повноваження. Зізнаюся чесно, мені гірко і боляче приймати це рішення, але на жаль, в деяких речах я не можу переступити через себе. І ці речі називаються порядність і взаємоповага», – заявив він.

Чи пов'язане звільнення генпродюсера «Наш» і блокування проросійських телеканалів «112 Україна», NewsOne і Zik – поки неясно.

Телеканал «Наш» належить Євгену Мураєву – колишньому народному депутату від Опозиційного блоку.

До слова, у середу ввечері, коли провідні ЗМІ країни висвітлювали резонансну аварію на Запорізькій ТЕС, телеканал «Наш» обговорював санкції проти каналів Медведчука.

Зазначимо, МВС готується до можливих силових провокацій через санкції РНБО.

Раніше голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.

Нагадаємо, що рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Сполучені Штати Америки підтримали санкції проти каналів «112 Україна», NewsOne і Zik нардепа Тараса Козака. Вашингтон розцінює їх як протидію зловмисному впливу Росії.

Комітет парламенту з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав санкції проти народного депутата Тараса Козака, а також восьми компаній. Рішення ухвалили 3 лютого.

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