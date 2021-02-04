Міжнародна і Європейська федерації журналістів засудили закриття каналів Медведчука

Організації назвали санкції «позасудовою й політично вмотивованою забороною»

Міжнародна і Європейська федерації журналістів засудили санкції, запроваджені в Україні проти телеканалів, пов’язаних із кумом президента Росії, народним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком, пише Радіо Свобода.

У заяві організацій, оприлюдненій 3 лютого, заходи названі «позасудовою й політично вмотивованою забороною».

«Ця вибіркова й політично вмотивована заборона неприйнятна в умовах демократії. Заборона ставить під загрозу роботу сотень працівників засобів масової інформації, які не мають нічого спільного з політичною приналежністю власників ЗМІ. МФЖ закликає українську владу скасувати заборону й поважати свободу інформації та слова», – заявив генеральний секретар Міжнародної федерації журналістів Ентоні Белланжер.

Генеральний секретар Європейської федерації журналістів Рікардо Ґутьєррес зазначив, що заборона мовлення є однією з найбільш екстремальних форм обмеження свободи ЗМІ. «Ці заборони повинні застосовуватися лише в дуже виняткових обставинах. Держави зобов’язані гарантувати ефективний плюралізм ЗМІ… Здається очевидним, що президентське рішення зовсім не відповідає міжнародно-правовим стандартам щодо свободи вираження поглядів та засобів масової інформації», – сказав він.

Раніше голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко розкритикував санкції проти телеканалів. За його словами, позбавлення без суду «багатомільйонної аудиторії доступу до українських ЗМІ, заборона сотням журналістам та медійникам права на професію – це наступ на свободу слова».

Рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти «112 Україна», NewsOne і Zik та їхнього власника Тараса Козака ґрунтується на доказах їхнього фінансування державою-агресором.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти телеканалів 112, NewsOne та Zik послідовним кроком української влади в боротьбі з російською гібридною агресією.



