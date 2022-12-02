У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів

Тренінги пройдуть мережею Центрів журналістської солідарності НСЖУ за підтримки ЮНЕСКО

Українські медійники пройшли тренінг «Тактична медицина: що потрібно знати журналісту, щоб врятувати життя», який провели сертифіковані інструктори Володимир Романчук та Наталія Гуріненко, що пройшли курс з надання домедичної допомоги від Warmed, а також сертифікацію американського ТССС координатора в Україні Патріка Чіувела. Пан Володимир та пані Наталія підготували близько 40 тренерів та прочитали курси для 10 тисяч українців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

В ході тренінгу учасники ознайомились із особливостями медичного протоколу MARCH, де кожна літера абревіатури вказує на ту чи іншу небезпеку (Massive Bleeding – Airway – Respiration – Circulation – Head injury / Hypothermia).

В зоні бойових дій одним з найнебезпечніших видів поранень є масована втрата крові. Володимир Романчук зазначив, що при такому пораненні людина може померти за лічені хвилини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Масивна кровотеча – це найнебезпечніший вбивця. Вона вбиває за 1-3 хвилини, якщо у вас перебита якась важлива артерія. Якщо ви втратите свідомість за 40-50 секунд, то помрете за 2-3 хвилини», – розповів Володимир Романчук.

5 фото На весь екран







фото: НСЖУ

Після короткої теоретичної бази, учасники тренінгу перейшли до практики – накладання турнікетів для зупинки кровотечі на руках та ногах у різних положеннях. У цій справі головне – оперативність, каже тренер. Аби максимально наблизити умови тренінгу до реальних, медійники виконували вправи у бронежилетах та шоломах «Преса» від ЮНЕСКО та МФЖ, наданих прокатним пунктом захисного спорядження Київського Центру журналістської солідарності НСЖУ.

Крім того, як вдягати турнікет на пораненого, журналісти отримали інструктаж щодо необхідного для роботи у зоні бойових дій.

«Якщо їдете на лінію фронту, то шолом і бронежилет – це добре. Але передивіться аптечку. Там мають бути: турнікети, рукавички контрасного від крові кольору, гемостатичний бинт, ножиці, маркер, бандаж, термоковдра, оклюзійна наліпка дві штуки, назофарингіальна трубка+лубрикант, бинти додаткові марлеві, армований скотч. Бажано мати це все у кількості по 2-3 штуки. Всі ці речі мають бути сертифікованими. Не економте, бо це врятує вам життя. Мати аптечку і думати, що ви врятуєтесь – це самообман, міф. Треба мати знання», – наголосив Володимр Романчук.

Будь ласка, читайте текст після реклами