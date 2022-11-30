У Києві презентували підручник із новітньої історії української журналістики

Слова про те, що «ЗМІ – це четверта влада», в нашій державі мають особливе значення

В приміщенні Національної спілки журналістів України, відбулася презентація підручника «Від Майдану до Майдану. Новітня історія української журналістики (1989–2019)».

Події, пов’язані з історією української журналістики, розглядаються у контексті суспільних і політичних подій, супроводжуються коментарями ключових осіб української новітньої історії.

Автор ілюстрацій до книги – фотокореспондент газети «Голос України» Олександр Клименко.

Присутній на заході заступник керівника Офісу Президента України Олексій Дніпров заявив, що саме журналістика, по суті, створила сучасну Україну. Він нагадав, що в грудні 2002 року, в часи, коли з Адміністрації Президента в провідні ЗМІ надсилали «темники» (вказівки, які теми слід порушувати, я які не варто), медіа за це гостро критикували владу. Довелося навіть провести парламентські слухання з цього питання. Як наслідок, утворився потужний рух за свободу слова, проти цензури.

«Фактично, це був початок Помаранчевої революції. Саме протистояння «темникам» стало підготовкою масових акцій протесту», – сказав Олексій Дніпров.

Він також наголосив, що журналісти і медіа відіграли ключову роль і в Революції Гідності. Якби медіа не висвітлили побиття студентів на Майдані, то революції, напевно, могло й не бути.