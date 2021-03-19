В Україні виявили іграшку, яка може призвести до удушення дітей

Конструктор не відповідає вимогам технічного регламенту безпечності іграшок

В Україні виявили небезпечний для дітей магнітний конструктор-головоломку Neocube з маленьких магнітних кульок. Про це йдеться в заяві Головного управління Держспоживслужби в Києві на офіційній сторінці в Facebook.

Під час позапланової перевірки характеристик продукції фахівці ринкового нагляду виявили невідповідності іграшки вимогам технічного регламенту.

«Це магнітний конструктор-головоломка Neocube з маленьких магнітних кульок. Звертаємо увагу споживачів: такі конструктори небезпечні для дітей. У разі випадкового проковтування кульки (кульок) дитиною виникає ймовірність перекриття дихальних шляхів і задушення дитини, утворення виразок у кишковій порожнині і внутрішньої кровотечі», – зазначають у відомстві.

Конструктор не відповідає вимогам технічного регламенту безпечності іграшок. Зокрема на упаковці іграшки виробником або уповноваженим представником не нанесено знак відповідності технічним регламентам.

«На упаковці іграшки виробником не нанесено своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торговельну марку (знак для товарів і послуг), а також його контактну поштову адресу», – розповіли експерти.

Іграшку знайшли в закладах торгівлі «Kiosk», розміщених у торговельно-розважальному центрі ««Ocean Plaza». Нині встановлюється ланцюг постачання головоломки на територію України.

Нагадаємо, на Львівщині дворічна дитина проковтнула 36 магнітних кульок і ледь не загинула. Зазначається, що дев’ять кульок під дією магнітного поля утворили ланцюжок і потрапили в кишківник, ще 27 кульок утворили неправильне коло і потрапити в кишківник не могли.