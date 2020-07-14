Поліція затримала кілера, який у Львові розстріляв чоловіка



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Підозрюваного у вбивстві затримали у м. Яремче Фото: Нацполіція

Кілер п'ять років переховувався, застосовуючи заходи конспірації

У 2015 році на одній з вулиць Львова двоє злочинців убили чоловіка, після чого втекли за межі України. Через кілька років одного з розшукуваних затримали в Італії та екстрадували до України. 13 липня у м. Яремче поліцейські затримали другого підозрюваного у вбивстві чоловіка – кілера однієї зі злочинних організацій. На слід другого підозрюваного, який безпосередньо розстріляв чоловіка, вийшли оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

«У вересні 2015 року до одного з будинків у Львові на автомобілі BMW під’їхали невідомі особи у камуфляжній формі та розстріляли 50-річного чоловіка. Від отриманих поранень потерпілий загинув на місці. Невдовзі іномарку з номерами на чорному фоні правоохоронці знайшли у середмісті. Причетними до смерті львів’янина виявилися учасники місцевої організованої злочинної групи 1973 та 1983 років народження, один з яких є кілером цієї ОЗГ», - розповіли правоохоронці.

З метою уникнення покарання підозрювані виїхали за межі України. Згодом правоохоронні органи України оголосили їх у міжнародний розшук. В ході проведених заходів поліцейські встановили, що один із розшукуваних переховується від слідства на території Італії. Спільними зусиллями українських та італійських правоохоронців втікача затримали поблизу міста Неаполь. У лютому 2019 року члена організованої злочинної організації екстрадували до України. У червні цього ж року обвинувальний акт відносно нього було скеровано до суду.

Незважаючи на заходи конспірації, оперативникам вдалося встановити місце переховування другого зловмисника – кілера однієї з ОЗГ. Чоловік під іншим ім’ям мешкав на території м. Яремче Івано-Франківської області.

13 липня в результаті проведення поліцейської спецоперації правоохоронці затримали 37-річного чоловіка. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за п.12 ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, а також обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.