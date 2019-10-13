Вселенський Патріарх Варфоломій привітав ПЦУ з її визнанням Грецькою церквою



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Вселенський Патріарх Варфоломій

Вдячні Матері-Церкві за постійну турботу про Україну – дипломат

Патріарх Варфоломій під час сьогоднішньої святкової літургії привітав Православну церкву України з її визнанням Церквою Еллади.

Про це повідомив у своєму Twitter генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман.

«Вселенський Патріарх Варфоломій під час сьогоднішньої святкової літургії привітав Православну церкву України з її визнанням сестринською Церквою Еллади. Вдячні Матері-Церкві за постійну турботу про Україну», – написав дипломат.

Вселенський Патріарх Варфоломій під час сьогоднішньої святкової літургії привітав Православну Церкву України з її визнанням сестринською Церквою Еллади. Вдячні Матері-Церкві за постійну турботу про Україну. pic.twitter.com/DGbrDHCTdg — Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) October 13, 2019

Як повідомлялося, у суботу під час засідання Священного Синоду Грецької церкви було визнано самостійність Православної церкви України.

Нагадаємо, РПЦ відреагувала на рішення Елладської Церкви визнати ПЦУ.