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    Суспільство

    Вселенський Патріарх Варфоломій привітав ПЦУ з її визнанням Грецькою церквою

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    Вселенський Патріарх Варфоломій&nbsp; - Вселенський Патріарх Варфоломій привітав ПЦУ з її визнанням Грецькою церквою
    Вселенський Патріарх Варфоломій 

    Вдячні Матері-Церкві за постійну турботу про Україну – дипломат

    Патріарх Варфоломій під час сьогоднішньої святкової літургії привітав Православну церкву України з її визнанням Церквою Еллади.

    Про це повідомив у своєму Twitter генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман.

    «Вселенський Патріарх Варфоломій під час сьогоднішньої святкової літургії привітав Православну церкву України з її визнанням сестринською Церквою Еллади. Вдячні Матері-Церкві за постійну турботу про Україну», – написав дипломат.

    Як повідомлялося, у суботу під час засідання Священного Синоду Грецької церкви було визнано самостійність Православної церкви України.

    Нагадаємо, РПЦ відреагувала на рішення Елладської Церкви визнати ПЦУ.

    РПЦ Українська православна церква Вселенський патріарх Варфоломій
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