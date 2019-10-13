Вселенський Патріарх Варфоломій привітав ПЦУ з її визнанням Грецькою церквою
Вдячні Матері-Церкві за постійну турботу про Україну – дипломат
Патріарх Варфоломій під час сьогоднішньої святкової літургії привітав Православну церкву України з її визнанням Церквою Еллади.
Про це повідомив у своєму Twitter генконсул України в Стамбулі Олександр Гаман.
«Вселенський Патріарх Варфоломій під час сьогоднішньої святкової літургії привітав Православну церкву України з її визнанням сестринською Церквою Еллади. Вдячні Матері-Церкві за постійну турботу про Україну», – написав дипломат.
Вселенський Патріарх Варфоломій під час сьогоднішньої святкової літургії привітав Православну Церкву України з її визнанням сестринською Церквою Еллади. Вдячні Матері-Церкві за постійну турботу про Україну. pic.twitter.com/DGbrDHCTdg— Oleksandr Gaman (@GamanOleksandr) October 13, 2019
Як повідомлялося, у суботу під час засідання Священного Синоду Грецької церкви було визнано самостійність Православної церкви України.
Нагадаємо, РПЦ відреагувала на рішення Елладської Церкви визнати ПЦУ.